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В Германии начались акции протеста из-за саммита G7
В Германии начались акции протеста из-за саммита G7
Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T18:41+0400
2022-06-25T18:41+0400
2022-06-25T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Тысячи демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7 – они требуют от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, соцсправедливости и борьбы с голодом, сообщает телеканал Welt.Ранее правоохранители заявляли о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек. Об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, раньше заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF.Официальных данных полиции либо организаторов акции на данный момент нет. Происшествий на настоящее время также не зарегистрировано, сообщает Welt со ссылкой на полицию Мюнхена.
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германия, в мире, новости, политика, бавария, владимир зеленский, g7, акции протеста
В Германии начались акции протеста из-за саммита G7
Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik.
Тысячи демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7 – они требуют от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, соцсправедливости и борьбы с голодом, сообщает телеканал Welt
.
Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита – лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее правоохранители заявляли о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек. Об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, раньше заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF.
Официальных данных полиции либо организаторов акции на данный момент нет. Происшествий на настоящее время также не зарегистрировано, сообщает Welt со ссылкой на полицию Мюнхена.