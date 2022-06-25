https://sputnik-georgia.ru/20220625/v-germanii-nachalis-aktsii-protesta-iz-za-sammita-g7-267865106.html

В Германии начались акции протеста из-за саммита G7

В Германии начались акции протеста из-за саммита G7

Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T18:41+0400

2022-06-25T18:41+0400

2022-06-25T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Тысячи демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7 – они требуют от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, соцсправедливости и борьбы с голодом, сообщает телеканал Welt.Ранее правоохранители заявляли о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек. Об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, раньше заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF.Официальных данных полиции либо организаторов акции на данный момент нет. Происшествий на настоящее время также не зарегистрировано, сообщает Welt со ссылкой на полицию Мюнхена.

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германия, в мире, новости, политика, бавария, владимир зеленский, g7, акции протеста