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В Грузии отмечают День сержантского корпуса

В Грузии отмечают День сержантского корпуса

У мемориала Дидгори состоялась церемония выпуска десяти лучших сержантов Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса – торжественное мероприятие состоялось у мемориала Дидгори.Командующий силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и главный сержант сил обороны, старший сержант Георгий Гогочури подчеркнули важность роли сержанта в силах обороны и рассказали о дальнейших перспективах развития сержантского корпуса.Они поблагодарили сержантов за вклад в строительство сил обороны, за их профессионализм и самоотверженность, а также пожелали им успехов. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и представители министерства.Также у мемориала Дидгори состоялась церемония выпуска десяти лучших сержантов Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе и руководителя группы.По случаю профессионального праздника отличившиеся сержанты были награждены ведомственными медалями – "Георгий Анцухелидзе" и памятными ценными подарками за высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей.

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новости, грузия, общество, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии