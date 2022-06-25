В Грузии отмечают День сержантского корпуса
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
У мемориала Дидгори состоялась церемония выпуска десяти лучших сержантов Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса – торжественное мероприятие состоялось у мемориала Дидгори.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Командующий силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и главный сержант сил обороны, старший сержант Георгий Гогочури подчеркнули важность роли сержанта в силах обороны и рассказали о дальнейших перспективах развития сержантского корпуса.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Они поблагодарили сержантов за вклад в строительство сил обороны, за их профессионализм и самоотверженность, а также пожелали им успехов. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и представители министерства.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Также у мемориала Дидгори состоялась церемония выпуска десяти лучших сержантов Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе и руководителя группы.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
Силы обороны Грузии отмечают День сержантского корпуса
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
По случаю профессионального праздника отличившиеся сержанты были награждены ведомственными медалями – "Георгий Анцухелидзе" и памятными ценными подарками за высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей.