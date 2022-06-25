https://sputnik-georgia.ru/20220625/v-gruzii-vpervye-postavili-yuna-gabrielya-borkmana-ibsena-267704699.html
В Грузии впервые поставили "Йуна Габриэля Боркмана" Ибсена
В Грузии впервые поставили "Йуна Габриэля Боркмана" Ибсена
Пьеса считается крупнейшим успехом Ибсена после "Кукольного дома" 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T17:18+0400
2022-06-25T17:18+0400
2022-06-25T17:18+0400
театр киноактера им. м.туманишвили
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нинель чанкветадзе
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Премьерные показы спектакля по пьесе выдающегося норвежского драматурга Генрика Ибсена "Йун Габриэль Боркман" пройдут на сцене тбилисского Государственного театра киноактера им. М. Туманишвили 25 и 26 июня.Эту постановку по произведению, написанному культовым автором в 1896 году, грузинские театралы увидят впервые. В центре сюжета – реальная история одного офицера, осужденного за мошенничество, который, вернувшись с каторги, стал изолировать себя от окружающих. Пьеса считается крупнейшим успехом Ибсена после "Кукольного дома".В работе спектакля приняли участие сразу три театра: Театр киноактера, ТЮЗ им. Н. Думбадзе и Государственный драматический театр им. К. Марджанишвили. Проект осуществился при поддержке министерства культуры, мэрии Тбилиси и посольства США в Грузии.Режиссер постановки – Адриан Гиургеа (Adrian Giurgea), профессор английского языка и режиссер театра Колгейтского университета в Гамильтоне, штата Нью-Йорк.В постановке задействованы актеры Нинель Чанкветадзе, Лия Капанадзе, Дареджан Хачидзе, Малхаз Абуладзе, Паата Бараташвили, Ирина Гиунашвили, Лика Кобуладзе, Тамар Мамулашвили и Наталия Гогитидзе.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
театр киноактера им. м.туманишвили, культура, грузия, новости, нинель чанкветадзе, тбилиси, анонсы
В Грузии впервые поставили "Йуна Габриэля Боркмана" Ибсена
Пьеса считается крупнейшим успехом Ибсена после "Кукольного дома"
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Премьерные показы спектакля по пьесе выдающегося норвежского драматурга Генрика Ибсена "Йун Габриэль Боркман" пройдут на сцене тбилисского Государственного театра киноактера им. М. Туманишвили 25 и 26 июня.
Эту постановку по произведению, написанному культовым автором в 1896 году, грузинские театралы увидят впервые.
В центре сюжета – реальная история одного офицера, осужденного за мошенничество, который, вернувшись с каторги, стал изолировать себя от окружающих. Пьеса считается крупнейшим успехом Ибсена после "Кукольного дома".
В работе спектакля приняли участие сразу три театра: Театр киноактера, ТЮЗ им. Н. Думбадзе и Государственный драматический театр им. К. Марджанишвили. Проект осуществился при поддержке министерства культуры, мэрии Тбилиси и посольства США в Грузии.
Режиссер постановки – Адриан Гиургеа (Adrian Giurgea), профессор английского языка и режиссер театра Колгейтского университета в Гамильтоне, штата Нью-Йорк.
В постановке задействованы актеры Нинель Чанкветадзе, Лия Капанадзе, Дареджан Хачидзе, Малхаз Абуладзе, Паата Бараташвили, Ирина Гиунашвили, Лика Кобуладзе, Тамар Мамулашвили и Наталия Гогитидзе.