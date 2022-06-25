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В Грузии выйти под залог можно будет до уплаты залога
В Грузии выйти под залог можно будет до уплаты залога
По мнению суда, зачастую запрет на освобождение до выплаты залога чрезмерно ограничивает право на свободу человека 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T18:00+0400
2022-06-25T18:00+0400
2022-06-25T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционной норму Уголовно-процессуального кодекса, предполагающую обязательное нахождение лица в заключении до уплаты залога.Существующая норма была признана несоответствующей статье Конституции Грузии, запрещающей чрезмерное ограничение прав человека.По мнению суда, в ряде случаев запрет на освобождение до выплаты залога чрезмерно ограничивает право на свободу человека, когда на то нет объективных причин.Спорная норма УПК Грузии потеряет силу с момента опубликования полного решения суда на сайте "Законодательного вестника".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, конституционный суд грузии
В Грузии выйти под залог можно будет до уплаты залога
По мнению суда, зачастую запрет на освобождение до выплаты залога чрезмерно ограничивает право на свободу человека
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционной норму Уголовно-процессуального кодекса, предполагающую обязательное нахождение лица в заключении до уплаты залога.
Существующая норма была признана несоответствующей статье Конституции Грузии, запрещающей чрезмерное ограничение прав человека.
Конституционный суд посчитал, что судья сам должен принимать решение о нахождении лица в заключении до обеспечения или уплаты залога, исходя из индивидуального дела с учетом существующих угроз.
По мнению суда, в ряде случаев запрет на освобождение до выплаты залога чрезмерно ограничивает право на свободу человека, когда на то нет объективных причин.
Спорная норма УПК Грузии потеряет силу с момента опубликования полного решения суда на сайте "Законодательного вестника".