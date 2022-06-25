https://sputnik-georgia.ru/20220625/v-gruzii-vyyti-pod-zalog-mozhno-budet-do-uplaty-zaloga-267864515.html

В Грузии выйти под залог можно будет до уплаты залога

В Грузии выйти под залог можно будет до уплаты залога

По мнению суда, зачастую запрет на освобождение до выплаты залога чрезмерно ограничивает право на свободу человека 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T18:00+0400

2022-06-25T18:00+0400

2022-06-25T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционной норму Уголовно-процессуального кодекса, предполагающую обязательное нахождение лица в заключении до уплаты залога.Существующая норма была признана несоответствующей статье Конституции Грузии, запрещающей чрезмерное ограничение прав человека.По мнению суда, в ряде случаев запрет на освобождение до выплаты залога чрезмерно ограничивает право на свободу человека, когда на то нет объективных причин.Спорная норма УПК Грузии потеряет силу с момента опубликования полного решения суда на сайте "Законодательного вестника".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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