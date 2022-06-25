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В Осло произошел теракт: есть жертвы - ВИДЕО
В Осло произошел теракт: есть жертвы - ВИДЕО
Подозреваемый в стрельбе задержан. В ведомстве создан штаб для расследования преступления 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T11:30+0400
2022-06-25T11:30+0400
2022-06-25T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Двое погибли и более 10 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе Осло – правоохранители расследует инцидент, как теракт, говорится в сообщении ведомства."Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт", - говорится в заявлении полиции. В ведомстве создан штаб для расследования преступления.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
осло, в мире, происшествия, новости
В Осло произошел теракт: есть жертвы - ВИДЕО
Подозреваемый в стрельбе задержан. В ведомстве создан штаб для расследования преступления
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Двое погибли и более 10 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе Осло – правоохранители расследует инцидент, как теракт, говорится в сообщении ведомства.
"Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт", - говорится в заявлении полиции. В ведомстве создан штаб для расследования преступления.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.