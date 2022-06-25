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В Осло произошел теракт: есть жертвы - ВИДЕО

В Осло произошел теракт: есть жертвы - ВИДЕО

Подозреваемый в стрельбе задержан. В ведомстве создан штаб для расследования преступления 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T11:30+0400

2022-06-25T11:30+0400

2022-06-25T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Двое погибли и более 10 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе Осло – правоохранители расследует инцидент, как теракт, говорится в сообщении ведомства."Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт", - говорится в заявлении полиции. В ведомстве создан штаб для расследования преступления.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

осло, в мире, происшествия, новости