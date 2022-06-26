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Давайте поставим точку в Стамбуле - вице-президент Турции о вывозе зерна из Украины
Давайте поставим точку в Стамбуле - вице-президент Турции о вывозе зерна из Украины
В вопросе вывоза зерна из черноморских портов остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН, заявил министр обороны Турции 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T14:24+0400
2022-06-26T14:24+0400
2022-06-26T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, имеются проблемы, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
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в мире, новости, политика, турция, оон, украина, россия, зерно, обострение ситуации вокруг украины 2022
Давайте поставим точку в Стамбуле - вице-президент Турции о вывозе зерна из Украины
В вопросе вывоза зерна из черноморских портов остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН, заявил министр обороны Турции
ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, имеются проблемы, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
"Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле... Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы", - сказал турецкий вице-премьер в интервью CNN Turk.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.