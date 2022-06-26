https://sputnik-georgia.ru/20220626/davayte-postavim-tochku-v-stambule---vitse-prezident-turtsii-o-vyvoze-zerna-iz-ukrainy-267891729.html

Давайте поставим точку в Стамбуле - вице-президент Турции о вывозе зерна из Украины

Давайте поставим точку в Стамбуле - вице-президент Турции о вывозе зерна из Украины

В вопросе вывоза зерна из черноморских портов остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН, заявил министр обороны Турции 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T14:24+0400

2022-06-26T14:24+0400

2022-06-26T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, имеются проблемы, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

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в мире, новости, политика, турция, оон, украина, россия, зерно, обострение ситуации вокруг украины 2022