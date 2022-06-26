https://sputnik-georgia.ru/20220626/iz-za-obrusheniya-balkona-na-vostoke-gruzii-pogib-chelovek-267896454.html

Из-за обрушения балкона на востоке Грузии погибли два человека

Из-за обрушения балкона на востоке Грузии погибли два человека

Причина обрушения балкона пока не установлена 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T21:18+0400

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марнеули

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два человека погибли в результате обрушения балкона в пятиэтажном жилом доме в городе Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо-Картли).Одной из погибших оказалась беременная женщина, которая скончалась, несмотря на госпитализацию.По информации СМИ, обрушился балкон на пятом этаже жилого корпуса.На месте мобилизована полиция. Причина обрушения балкона пока не установлена.

марнеули

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, марнеули