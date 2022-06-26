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Из-за обрушения балкона на востоке Грузии погибли два человека
Из-за обрушения балкона на востоке Грузии погибли два человека
Причина обрушения балкона пока не установлена 26.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два человека погибли в результате обрушения балкона в пятиэтажном жилом доме в городе Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо-Картли).Одной из погибших оказалась беременная женщина, которая скончалась, несмотря на госпитализацию.По информации СМИ, обрушился балкон на пятом этаже жилого корпуса.На месте мобилизована полиция. Причина обрушения балкона пока не установлена.
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Из-за обрушения балкона на востоке Грузии погибли два человека

21:18 26.06.2022 (обновлено: 22:04 26.06.2022)
© Sputnik / Alex ShlamovЦентральная площадь города Марнеули
Центральная площадь города Марнеули - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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Причина обрушения балкона пока не установлена
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два человека погибли в результате обрушения балкона в пятиэтажном жилом доме в городе Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо-Картли).
Одной из погибших оказалась беременная женщина, которая скончалась, несмотря на госпитализацию.
По информации СМИ, обрушился балкон на пятом этаже жилого корпуса.
На месте мобилизована полиция. Причина обрушения балкона пока не установлена.
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