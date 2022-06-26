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Из-за обрушения балкона на востоке Грузии погибли два человека
Из-за обрушения балкона на востоке Грузии погибли два человека
Причина обрушения балкона пока не установлена 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T21:18+0400
2022-06-26T21:18+0400
2022-06-26T22:04+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два человека погибли в результате обрушения балкона в пятиэтажном жилом доме в городе Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо-Картли).Одной из погибших оказалась беременная женщина, которая скончалась, несмотря на госпитализацию.По информации СМИ, обрушился балкон на пятом этаже жилого корпуса.На месте мобилизована полиция. Причина обрушения балкона пока не установлена.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, марнеули
Из-за обрушения балкона на востоке Грузии погибли два человека
21:18 26.06.2022 (обновлено: 22:04 26.06.2022)
Причина обрушения балкона пока не установлена
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два человека погибли в результате обрушения балкона в пятиэтажном жилом доме в городе Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо-Картли).
Одной из погибших оказалась беременная женщина, которая скончалась, несмотря на госпитализацию.
По информации СМИ, обрушился балкон на пятом этаже жилого корпуса.
На месте мобилизована полиция. Причина обрушения балкона пока не установлена.