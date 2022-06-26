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Мэр Изюма об отношении жителей к России, тактике неонацистов и страхах горожан
Мэр Изюма об отношении жителей к России, тактике неонацистов и страхах горожан
Значительная часть Изюма разрушена регулярными обстрелами ВСУ, и основная задача руководства города - восстановление инфраструктуры и обеспечение горожан всем... 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T09:20+0400
2022-06-26T09:20+0400
2022-06-26T10:51+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Об этом рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" мэр Изюма Владислав Соколов.Смотрите в эксклюзивном интервью главы Изюма, какие настроения у жителей города и как помогают российские волонтеры в восстановлении города.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Мэр Изюма об отношении жителей к России, тактике неонацистов и страхах горожан
09:20 26.06.2022 (обновлено: 10:51 26.06.2022)
Значительная часть Изюма разрушена регулярными обстрелами ВСУ, и основная задача руководства города - восстановление инфраструктуры и обеспечение горожан всем необходимым
Об этом рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" мэр Изюма Владислав Соколов.
Смотрите в эксклюзивном интервью главы Изюма, какие настроения у жителей города и как помогают российские волонтеры в восстановлении города.