https://sputnik-georgia.ru/20220626/mer-izyuma-ob-otnoshenii-zhiteley-k-rossii-taktike-neonatsistov-i-strakhakh-gorozhan-267879851.html

Мэр Изюма об отношении жителей к России, тактике неонацистов и страхах горожан

Мэр Изюма об отношении жителей к России, тактике неонацистов и страхах горожан

Значительная часть Изюма разрушена регулярными обстрелами ВСУ, и основная задача руководства города - восстановление инфраструктуры и обеспечение горожан всем... 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T09:20+0400

2022-06-26T09:20+0400

2022-06-26T10:51+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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видео

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Об этом рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" мэр Изюма Владислав Соколов.Смотрите в эксклюзивном интервью главы Изюма, какие настроения у жителей города и как помогают российские волонтеры в восстановлении города.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео