https://sputnik-georgia.ru/20220626/na-zapade-gruzii-tselaya-derevnya-ukhodit-pod-zemlyu---foto-267892014.html

На западе Грузии целая деревня уходит под землю - фото

На западе Грузии целая деревня уходит под землю - фото

На территории деревни Итхвиси Чиатурского района образовались огромные трещины в земле, туда провалились даже целые дома. Смотрите в фотоленте Sputnik, что... 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T14:52+0400

2022-06-26T14:52+0400

2022-06-26T15:00+0400

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Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности. Как с лица земли исчезает целое село - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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