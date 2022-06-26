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На западе Грузии целая деревня уходит под землю - фото
На западе Грузии целая деревня уходит под землю - фото
На территории деревни Итхвиси Чиатурского района образовались огромные трещины в земле, туда провалились даже целые дома. Смотрите в фотоленте Sputnik, что... 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T14:52+0400
2022-06-26T14:52+0400
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Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности. Как с лица земли исчезает целое село - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
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На западе Грузии целая деревня уходит под землю - фото 14:52 26.06.2022 (обновлено: 15:00 26.06.2022)
На территории деревни Итхвиси Чиатурского района образовались огромные трещины в земле, туда провалились даже целые дома. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в этом селе, которое находится на западе Грузии
Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности. Как с лица земли исчезает целое село - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / Stringer
Трещины в земле на территории села появились в начале этого года.
Трещины в земле на территории села появились в начале этого года.
© photo: Sputnik / Stringer
Многие дома в селе Чиатурского района сразу стали разрушатся.
Многие дома в селе Чиатурского района сразу стали разрушатся.
© photo: Sputnik / Stringer
Некоторые трещины были настолько огромны, что целые пласты земли обрушились.
Некоторые трещины были настолько огромны, что целые пласты земли обрушились.
© photo: Sputnik / Stringer
Некоторые дома в селе частично или полностью даже ушли под землю.
Некоторые дома в селе частично или полностью даже ушли под землю.
© photo: Sputnik / Stringer
В таких домах невозможно жить и дело не только в отсутствии крыши.
В таких домах невозможно жить и дело не только в отсутствии крыши.
© photo: Sputnik / Stringer
Ведь все может внезапно обрушиться или обвалиться.
Ведь все может внезапно обрушиться или обвалиться.
© photo: Sputnik / Stringer
Некоторые жители в страхе сразу покинули село.
Некоторые жители в страхе сразу покинули село.
© photo: Sputnik / Stringer
Но многим просто некуда больше идти.
Но многим просто некуда больше идти.
© photo: Sputnik / Stringer
Затем власти приняли решение об эвакуации жителей из села.
Затем власти приняли решение об эвакуации жителей из села.
© photo: Sputnik / Stringer
Специалисты пока изучают ситуацию и пытаются спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше.
Специалисты пока изучают ситуацию и пытаются спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше.
© photo: Sputnik / Stringer
А пока что фотографии из разрушенного стихийным бедствием села просто ужасают.
А пока что фотографии из разрушенного стихийным бедствием села просто ужасают.
© photo: Sputnik / Stringer
На этом снимке хорошо видно, как из-за появления трещин в земле обрушился целый пласт.
На этом снимке хорошо видно, как из-за появления трещин в земле обрушился целый пласт.
© photo: Sputnik / Stringer
Деревня Итхвиси, фактически, находится под угрозой полного исчезновения.
Деревня Итхвиси, фактически, находится под угрозой полного исчезновения.
© photo: Sputnik / Stringer
Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности.
Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности.