Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220626/na-zapade-gruzii-tselaya-derevnya-ukhodit-pod-zemlyu---foto-267892014.html
На западе Грузии целая деревня уходит под землю - фото
На западе Грузии целая деревня уходит под землю - фото
На территории деревни Итхвиси Чиатурского района образовались огромные трещины в земле, туда провалились даже целые дома. Смотрите в фотоленте Sputnik, что... 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T14:52+0400
2022-06-26T15:00+0400
новости в фотографиях
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
землетрясения в грузии
стихийное бедствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1a/267885807_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7a39a9a066fbaf22771fbf3004ad3206.jpg
Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности. Как с лица земли исчезает целое село - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1a/267885807_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6abf95245f30f5a636e82bf7c7463b89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, землетрясения в грузии, стихийное бедствие, фото

На западе Грузии целая деревня уходит под землю - фото

14:52 26.06.2022 (обновлено: 15:00 26.06.2022)
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На территории деревни Итхвиси Чиатурского района образовались огромные трещины в земле, туда провалились даже целые дома. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в этом селе, которое находится на западе Грузии
Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности. Как с лица земли исчезает целое село - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / Stringer

Трещины в земле на территории села появились в начале этого года.

Трещины в земле на территории села появились в начале этого года. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Трещины в земле на территории села появились в начале этого года.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие дома в селе Чиатурского района сразу стали разрушатся.

Многие дома в селе Чиатурского района сразу стали разрушатся. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Многие дома в селе Чиатурского района сразу стали разрушатся.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые трещины были настолько огромны, что целые пласты земли обрушились.

Некоторые трещины были настолько огромны, что целые пласты земли обрушились. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые трещины были настолько огромны, что целые пласты земли обрушились.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые дома в селе частично или полностью даже ушли под землю.

Некоторые дома в селе частично или полностью даже ушли под землю. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые дома в селе частично или полностью даже ушли под землю.

© photo: Sputnik / Stringer

В таких домах невозможно жить и дело не только в отсутствии крыши.

В таких домах невозможно жить и дело не только в отсутствии крыши. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

В таких домах невозможно жить и дело не только в отсутствии крыши.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь все может внезапно обрушиться или обвалиться.

Ведь все может внезапно обрушиться или обвалиться. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь все может внезапно обрушиться или обвалиться.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые жители в страхе сразу покинули село.

Некоторые жители в страхе сразу покинули село. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые жители в страхе сразу покинули село.

© photo: Sputnik / Stringer

Но многим просто некуда больше идти.

Но многим просто некуда больше идти. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но многим просто некуда больше идти.

© photo: Sputnik / Stringer

Затем власти приняли решение об эвакуации жителей из села.

Затем власти приняли решение об эвакуации жителей из села. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Затем власти приняли решение об эвакуации жителей из села.

© photo: Sputnik / Stringer

Специалисты пока изучают ситуацию и пытаются спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше.

Специалисты пока изучают ситуацию и пытаются спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Специалисты пока изучают ситуацию и пытаются спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше.

© photo: Sputnik / Stringer

А пока что фотографии из разрушенного стихийным бедствием села просто ужасают.

А пока что фотографии из разрушенного стихийным бедствием села просто ужасают. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

А пока что фотографии из разрушенного стихийным бедствием села просто ужасают.

© photo: Sputnik / Stringer

На этом снимке хорошо видно, как из-за появления трещин в земле обрушился целый пласт.

На этом снимке хорошо видно, как из-за появления трещин в земле обрушился целый пласт. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

На этом снимке хорошо видно, как из-за появления трещин в земле обрушился целый пласт.

© photo: Sputnik / Stringer

Деревня Итхвиси, фактически, находится под угрозой полного исчезновения.

Деревня Итхвиси, фактически, находится под угрозой полного исчезновения. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

Деревня Итхвиси, фактически, находится под угрозой полного исчезновения.

© photo: Sputnik / Stringer

Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности.

Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Специалисты предполагают, что причиной такого явления стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности.

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0