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Поножовщина в Тбилиси - полицейские задержали подозреваемого

Поножовщина в Тбилиси - полицейские задержали подозреваемого

В случае обвинительного приговора, задержанному грозит тюремное заключение на срок от 16 до 20 лет 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T12:46+0400

2022-06-26T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 30-летнего мужчину по обвинению в попытке умышленного убийства нескольких человек, сообщает пресс-служба ведомства.Сообщается, что задержанный был в прошлом судим. В случае обвинительного приговора, ему грозит тюремное заключение на срок от 16 до 20 лет.Следствие установило, что 24 июня обвиняемый в ходе конфликта ранил холодным оружием трех человек - 26, 31 и 35 лет, после чего скрылся с места преступления.Обвиняемый был задержан полицией Исани по горячим следам.По данным СМИ, драка произошла между соседями в Исанском районе Тбилиси. Словесная перепалка через какое-то время переросла в поножовщину.Все трое пострадавших были доставлены в клинику. Одному из них понадобилась операция.

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