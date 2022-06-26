https://sputnik-georgia.ru/20220626/rabota-dlya-sotsnezaschischennykh-v-gruzii-trudoustroeno-bolshe-10-tysyach-267875863.html

Работа для соцнезащищенных в Грузии: трудоустроено больше 10 тысяч

Работа для соцнезащищенных в Грузии: трудоустроено больше 10 тысяч

Включиться в госпрограмму могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T12:01+0400

2022-06-26T12:01+0400

2022-06-26T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц получили около 10 тысяч человек, говорится в сообщении правительства.Согласно данным правительства, с 1 марта по 13 июня число трудоустроенных социально незащищенных граждан достигло 10 272. Кроме того, 4 505 соцнезащищенных официально признали себя трудоустроенными.Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства и их статус не будет проверяться.По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Включиться в госпрограмму трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Всего на 1 апреля в Грузии было зарегистрировано 652,1 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,5% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи будут получать на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Уровень безработицы в Грузии 19,6%, согласно данным Национальной службы статистики страны на первый квартал 2022 года.

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социальная сфера в грузии, грузия, новости, общество, социальные проблемы