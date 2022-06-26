https://sputnik-georgia.ru/20220626/sbornaya-gruzii-po-vodnomu-polo-vyshla-v-pley-off-chempionata-mira-267879561.html

Сборная Грузии по водному поло вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Грузии по водному поло вышла в плей-офф чемпионата мира

Соперником сборной Грузии в матче за выход в четверть финал чемпионата мира будет команда Хорватии. 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло заняла третье место в группе на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии и сыграет в плей-офф.В заключительном матче группового турнира грузинские ватерполисты встретились с хозяевами чемпионата и уступили со счетом 14:18.Соперником сборной Грузии в матче за выход в четверть финал чемпионата мира будет команда Хорватии. Игра состоится 27 июня.

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