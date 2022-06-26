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Сборная Грузии по водному поло вышла в плей-офф чемпионата мира
Сборная Грузии по водному поло вышла в плей-офф чемпионата мира
Соперником сборной Грузии в матче за выход в четверть финал чемпионата мира будет команда Хорватии. 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T09:36+0400
2022-06-26T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло заняла третье место в группе на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии и сыграет в плей-офф.В заключительном матче группового турнира грузинские ватерполисты встретились с хозяевами чемпионата и уступили со счетом 14:18.Соперником сборной Грузии в матче за выход в четверть финал чемпионата мира будет команда Хорватии. Игра состоится 27 июня.
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Сборная Грузии по водному поло вышла в плей-офф чемпионата мира
09:36 26.06.2022 (обновлено: 09:49 26.06.2022)
Соперником сборной Грузии в матче за выход в четверть финал чемпионата мира будет команда Хорватии.
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло заняла третье место в группе на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии и сыграет в плей-офф.
В заключительном матче группового турнира грузинские ватерполисты встретились с хозяевами чемпионата и уступили со счетом 14:18.
Соперником сборной Грузии в матче за выход в четверть финал чемпионата мира будет команда Хорватии. Игра состоится 27 июня.