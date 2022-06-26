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Тело Юрия Шатунова кремируют, часть праха отправят в Германию
Тело Юрия Шатунова кремируют, часть праха отправят в Германию
Церемония прощания с певцом проходит в воскресенье на Троекуровском кладбище, на нее собрались сотни людей 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T17:24+0400
2022-06-26T17:24+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн - Sputnik. Похороны Юрия Шатунова запланированы на вторник, 28 июня, сообщил представитель певца Аркадий Кудряшов.Популярный в СССР в 1980-1990 годы исполнитель группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался ночью 23 июня в карете скорой помощи.Он уточнил, что близкие попрощаются с Шатуновым в понедельник, когда конкретно – Кудряшову не известно, однако траурный зал, по его словам, арендован на весь день."Прах захоронят частично в Германии и частично – Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится", – сказал Кудряшов.Напомним, церемония прощания с певцом проходит в воскресенье на Троекуровском кладбище, на нее собрались сотник людей.
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в мире, новости, общество, ссср, германия
Тело Юрия Шатунова кремируют, часть праха отправят в Германию
17:24 26.06.2022 (обновлено: 17:30 26.06.2022)
Церемония прощания с певцом проходит в воскресенье на Троекуровском кладбище, на нее собрались сотни людей
ТБИЛИСИ, 26 июн - Sputnik. Похороны Юрия Шатунова запланированы на вторник, 28 июня, сообщил представитель певца Аркадий Кудряшов.
Популярный в СССР в 1980-1990 годы исполнитель группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался ночью 23 июня в карете скорой помощи.
"Когда будут похороны, это не имеет значения. Мы не допустим никого. Вплоть до того, что мы будем его в три часа ночи хоронить, допустим… Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник", – сказал Кудряшов.
Он уточнил, что близкие попрощаются с Шатуновым в понедельник, когда конкретно – Кудряшову не известно, однако траурный зал, по его словам, арендован на весь день.
"Прах захоронят частично в Германии и частично – Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится", – сказал Кудряшов.
Напомним, церемония прощания с певцом проходит в воскресенье на Троекуровском кладбище, на нее собрались сотник людей.