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Верхний Ларс сегодня - закрыта дорога из России в Грузию
Верхний Ларс сегодня - закрыта дорога из России в Грузию
Движение запрещено для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T23:03+0400
2022-06-26T23:03+0400
2022-06-26T23:03+0400
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мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Движение на выезд из России всех автотранспортных средств от Владикавказа до населенного пункта Верхний Ларс запрещено из-за погодных условий на территории Грузии, говорится в заявлении Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, общество, грузия, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня - закрыта дорога из России в Грузию
Движение запрещено для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Движение на выезд из России всех автотранспортных средств от Владикавказа до населенного пункта Верхний Ларс запрещено из-за погодных условий на территории Грузии, говорится в заявлении Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.
"Движение запрещено для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации до особого распоряжения", - говорится в сообщении
.
Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.