https://sputnik-georgia.ru/20220626/verkhniy-lars-segodnya---zakryta-doroga-iz-rossii-v-gruziyu-267900226.html

Верхний Ларс сегодня - закрыта дорога из России в Грузию

Верхний Ларс сегодня - закрыта дорога из России в Грузию

Движение запрещено для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T23:03+0400

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2022-06-26T23:03+0400

россия

новости

общество

грузия

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Движение на выезд из России всех автотранспортных средств от Владикавказа до населенного пункта Верхний Ларс запрещено из-за погодных условий на территории Грузии, говорится в заявлении Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, общество, грузия, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге