https://sputnik-georgia.ru/20220627/basilashvili-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-starte-uimbldona-267926911.html

Басилашвили одержал первую победу на старте Уимблдона

Басилашвили одержал первую победу на старте Уимблдона

В 1/32 финала грузинский теннисист встретится с французом Квентином Халисом – матч состоится 29 июня 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузинский теннисист, 26 ракетка в рейтинге ATP Николоз Басилашвили обыграл 36-летнего чешского теннисиста Лукаша Росола (280) в первом круге Уимблдона-2022.У теннисистов есть история личных встреч. Они встречались между собой дважды в 2016 году. Тогда первую встречу выиграл Басилашвили, а вторая осталась за опытным чехом.Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. Счет по сетам - 6:7, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3.Теперь Николоз Басилашвили вышел во второй круг Уимблдона. В 1/32 финала он встретится с французом Квентином Халисом – матч состоится 29 июня.

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