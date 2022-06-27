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Басилашвили одержал первую победу на старте Уимблдона
Басилашвили одержал первую победу на старте Уимблдона
В 1/32 финала грузинский теннисист встретится с французом Квентином Халисом – матч состоится 29 июня 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T23:04+0400
2022-06-27T23:04+0400
2022-06-27T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузинский теннисист, 26 ракетка в рейтинге ATP Николоз Басилашвили обыграл 36-летнего чешского теннисиста Лукаша Росола (280) в первом круге Уимблдона-2022.У теннисистов есть история личных встреч. Они встречались между собой дважды в 2016 году. Тогда первую встречу выиграл Басилашвили, а вторая осталась за опытным чехом.Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. Счет по сетам - 6:7, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3.Теперь Николоз Басилашвили вышел во второй круг Уимблдона. В 1/32 финала он встретится с французом Квентином Халисом – матч состоится 29 июня.
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грузия, новости, спорт, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, уимблдон
Басилашвили одержал первую победу на старте Уимблдона
В 1/32 финала грузинский теннисист встретится с французом Квентином Халисом – матч состоится 29 июня
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузинский теннисист, 26 ракетка в рейтинге ATP Николоз Басилашвили обыграл 36-летнего чешского теннисиста Лукаша Росола (280) в первом круге Уимблдона-2022.
У теннисистов есть история личных встреч. Они встречались между собой дважды в 2016 году. Тогда первую встречу выиграл Басилашвили, а вторая осталась за опытным чехом.
Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. Счет по сетам - 6:7, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3.
Теперь Николоз Басилашвили вышел во второй круг Уимблдона. В 1/32 финала он встретится с французом Квентином Халисом – матч состоится 29 июня.