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Дожди и грозы: как долго в Грузии будет нестабильная погода?
Дожди и грозы: как долго в Грузии будет нестабильная погода?
Переменчивая погода с осадками сохранится в Грузии до начала следующего месяца 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T14:29+0400
2022-06-27T14:29+0400
2022-06-27T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Нестабильная погода – кратковременные дожди с грозой – сохранятся в Грузии до 1 июля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в низине в Западной Грузии составит +22...+27 градусов тепла.В Восточной Грузии, в основном вечером и ночью, ожидаются кратковременные дожди с грозой, в некоторых местах возможно пойдет град. Днем температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.В Тбилиси также ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит +29...+31 градус тепла.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси
Дожди и грозы: как долго в Грузии будет нестабильная погода?
Переменчивая погода с осадками сохранится в Грузии до начала следующего месяца
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Нестабильная погода – кратковременные дожди с грозой – сохранятся в Грузии до 1 июля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха в низине в Западной Грузии составит +22...+27 градусов тепла.
В Восточной Грузии, в основном вечером и ночью, ожидаются кратковременные дожди с грозой, в некоторых местах возможно пойдет град. Днем температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.
В Тбилиси также ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит +29...+31 градус тепла.