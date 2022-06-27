https://sputnik-georgia.ru/20220627/dozhdi-i-grozy-kak-dolgo-v-gruzii-budet-nestabilnaya-pogoda-267911982.html

Дожди и грозы: как долго в Грузии будет нестабильная погода?

Дожди и грозы: как долго в Грузии будет нестабильная погода?

Переменчивая погода с осадками сохранится в Грузии до начала следующего месяца 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T14:29+0400

2022-06-27T14:29+0400

2022-06-27T14:29+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259882544_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_8a51389c512d3f0029ad5af97e839639.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Нестабильная погода – кратковременные дожди с грозой – сохранятся в Грузии до 1 июля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в низине в Западной Грузии составит +22...+27 градусов тепла.В Восточной Грузии, в основном вечером и ночью, ожидаются кратковременные дожди с грозой, в некоторых местах возможно пойдет град. Днем температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.В Тбилиси также ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит +29...+31 градус тепла.

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси