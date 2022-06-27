https://sputnik-georgia.ru/20220627/gruzinskoe-vino-prodolzhaet-pokoryat-kitay-267915920.html

Грузинское вино продолжает покорять Китай

Грузинское вино продолжает покорять Китай

В Китае в течение года будут проведены различные маркетинговые мероприятия с целью повышения осведомленности о грузинском вине и роста его экспорта 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T23:51+0400

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2022-06-27T23:51+0400

грузия

новости

экономика

китай

национальное агентство вина

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 27 июня — Sputnik. Дегустация грузинских вин для импортеров и дистрибьюторов была проведена в китайском городе Шэньчжэне при поддержке Национального агентства вина и маркетинговой компании-подрядчика агентства Meiburg Wine Media, сообщается на сайте ведомства.Китай является одним из стратегических рынков грузинского вина и входит в пятерку стран-экспортеров вин из Грузии. В январе-мае 2022 года из Грузии в Китай было экспортировано 2,4 млн бутылок вина, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Презентацию грузинского вина провел основатель консалтинговой компании Tasting Annex, специализирующейся на винах и спиртных напитках Рейнтри Джун Вей. Он был выбран в прошлом году в рамках "Образовательной программы грузинского вина", реализуемой Meiburg Wine Media, вместе с четырьмя винными профессионалами, которые проводят семинары и образовательные мероприятия для продвижения грузинского вина в Китае.Ведущий мероприятия, параллельно с дегустацией, познакомил участников с историей грузинского вина и современной индустрией. На мероприятии была представлена ​​продукция девяти различных винных компаний.По информации Агентства, Китай остается стратегическим рынком для грузинского вина, где в 2022 году при поддержке Национального агентства вина будут проведены различные маркетинговые мероприятия с целью повышения осведомленности и экспорта грузинского вина.

китай

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, китай, национальное агентство вина, грузинское вино