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Искусство без границ: Минкульт Грузии назвал победителей конкурса
Искусство без границ: Минкульт Грузии назвал победителей конкурса
Министерство получило 48 заявок, отсюда было выявлено 12 проектов победителей 27.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило победителей конкурса "Продвижение свободных проектов в сфере культуры".В этом году конкурс был объявлен в два этапа. Второй стартовал 25 мая 2022 года, его бюджет составил более 210 тысяч лари (более 71 тысячи долларов).Министерство получило 48 заявок, отсюда было выявлено 12 проектов победителей:
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Искусство без границ: Минкульт Грузии назвал победителей конкурса

13:28 27.06.2022
© Facebook / Musée d'art moderne et contemporain Saint-Etienne MétropoleВыставка Теи Джорджадзе в Музее современного искусства в городе Сент-Этьен
Выставка Теи Джорджадзе в Музее современного искусства в городе Сент-Этьен - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2022
© Facebook / Musée d'art moderne et contemporain Saint-Etienne Métropole
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Министерство получило 48 заявок, отсюда было выявлено 12 проектов победителей
ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило победителей конкурса "Продвижение свободных проектов в сфере культуры".
В этом году конкурс был объявлен в два этапа. Второй стартовал 25 мая 2022 года, его бюджет составил более 210 тысяч лари (более 71 тысячи долларов).
Министерство получило 48 заявок, отсюда было выявлено 12 проектов победителей:
"Выставка художественных фоторабот к 70-летию Давида Квачадзе" - проект предусматривает организацию юбилейной фотовыставки известного спортсмена и фотографа Давида Квачадзе, издание и презентацию книги-альбома.
"Современная шерсть" (Contemporary Wool), в рамках которого будут проведены исследования в Кахетии и Тушети, а также проведены семинары по войлочным технологиям.
"Цифровое конвертирование творчества грузинских женщин-композиторов (медиаарт)". Этот проект соберет информацию о 10 грузинских женщинах-композиторах, изучит музыкальный материал, выберет по одному произведению и создаст цифровые музыкальные версии, которые будут распространяться в Интернете.
"Издание книги-альбома художницы Мананы Туманишвили" - будет издана двуязычная иллюстрированная книга-альбом, посвященная творчеству художницы Мананы Туманишвили, презентация которой состоится в январе-феврале 2023 года.
"Личность и метаморфозы жизни. Скульптор Николоз Канделаки" - будет издана книга, в которую войдут интересные рассказы о творчестве и жизни основоположника современной грузинской монументальной скульптуры.
"Оживленные осколки" - проект направлен на возрождение культурных ценностей грузин и этнических меньшинств, проживающих в Грузии - уникальных орнаментов, барельефов, многокомпонентных синтетических материалов, полученных оригинальной авторской техникой настенной росписи. Выставка работ будет организована в Тбилиси, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети.
"Развитие фотостудии" - будут выделены средства на приобретение импульсного освещения и аксессуаров для съемки памятников архитектуры.
"100 лет грузинской скульптуре" - будет организована выставка современной скульптуры, посвященная Тбилисской академии художеств и 100-летию создания факультета скульптуры.
"Экспериментальная инсталляция "Голос". Проект сочетает в себе музыку, изобразительное искусство, поэзию и скульптуру.
"Визуальное описание памятников культурного наследия Самегрело" - проект включает в себя сбор фотографий памятников историко-культурного наследия региона Самегрело и создание цифрового альбома.
"Грузинские традиции в современности" - для мастера по дереву будет профинансирована покупка станка лазерной резки, с помощью которого автор создаст различные художественно-декоративные узоры из дерева.
"Краски Тифлиса" - продолжится финансирование проекта, в рамках которого с 30 ноября 2021 года был найден исторический фото- и видеоматериал Старого Тбилиси, а также исторические фотографии районов и улиц Старого Тбилиси. Материалы были восстановлены и обработаны с помощью искусственного интеллекта. Планируется организовать выставку, а также подготовить и напечатать издание.
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