Искусство без границ: Минкульт Грузии назвал победителей конкурса

"Выставка художественных фоторабот к 70-летию Давида Квачадзе" - проект предусматривает организацию юбилейной фотовыставки известного спортсмена и фотографа Давида Квачадзе, издание и презентацию книги-альбома. "Выставка художественных фоторабот к 70-летию Давида Квачадзе" - проект предусматривает организацию юбилейной фотовыставки известного спортсмена и фотографа Давида Квачадзе, издание и презентацию книги-альбома.

"Современная шерсть" (Contemporary Wool), в рамках которого будут проведены исследования в Кахетии и Тушети, а также проведены семинары по войлочным технологиям. "Современная шерсть" (Contemporary Wool), в рамках которого будут проведены исследования в Кахетии и Тушети, а также проведены семинары по войлочным технологиям.

"Цифровое конвертирование творчества грузинских женщин-композиторов (медиаарт)". Этот проект соберет информацию о 10 грузинских женщинах-композиторах, изучит музыкальный материал, выберет по одному произведению и создаст цифровые музыкальные версии, которые будут распространяться в Интернете. "Цифровое конвертирование творчества грузинских женщин-композиторов (медиаарт)". Этот проект соберет информацию о 10 грузинских женщинах-композиторах, изучит музыкальный материал, выберет по одному произведению и создаст цифровые музыкальные версии, которые будут распространяться в Интернете.

"Издание книги-альбома художницы Мананы Туманишвили" - будет издана двуязычная иллюстрированная книга-альбом, посвященная творчеству художницы Мананы Туманишвили, презентация которой состоится в январе-феврале 2023 года. "Издание книги-альбома художницы Мананы Туманишвили" - будет издана двуязычная иллюстрированная книга-альбом, посвященная творчеству художницы Мананы Туманишвили, презентация которой состоится в январе-феврале 2023 года.

"Личность и метаморфозы жизни. Скульптор Николоз Канделаки" - будет издана книга, в которую войдут интересные рассказы о творчестве и жизни основоположника современной грузинской монументальной скульптуры. "Личность и метаморфозы жизни. Скульптор Николоз Канделаки" - будет издана книга, в которую войдут интересные рассказы о творчестве и жизни основоположника современной грузинской монументальной скульптуры.

"Оживленные осколки" - проект направлен на возрождение культурных ценностей грузин и этнических меньшинств, проживающих в Грузии - уникальных орнаментов, барельефов, многокомпонентных синтетических материалов, полученных оригинальной авторской техникой настенной росписи. Выставка работ будет организована в Тбилиси, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети. "Оживленные осколки" - проект направлен на возрождение культурных ценностей грузин и этнических меньшинств, проживающих в Грузии - уникальных орнаментов, барельефов, многокомпонентных синтетических материалов, полученных оригинальной авторской техникой настенной росписи. Выставка работ будет организована в Тбилиси, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети.

"Развитие фотостудии" - будут выделены средства на приобретение импульсного освещения и аксессуаров для съемки памятников архитектуры. "Развитие фотостудии" - будут выделены средства на приобретение импульсного освещения и аксессуаров для съемки памятников архитектуры.

"100 лет грузинской скульптуре" - будет организована выставка современной скульптуры, посвященная Тбилисской академии художеств и 100-летию создания факультета скульптуры. "100 лет грузинской скульптуре" - будет организована выставка современной скульптуры, посвященная Тбилисской академии художеств и 100-летию создания факультета скульптуры.

"Экспериментальная инсталляция "Голос". Проект сочетает в себе музыку, изобразительное искусство, поэзию и скульптуру. "Экспериментальная инсталляция "Голос". Проект сочетает в себе музыку, изобразительное искусство, поэзию и скульптуру.

"Визуальное описание памятников культурного наследия Самегрело" - проект включает в себя сбор фотографий памятников историко-культурного наследия региона Самегрело и создание цифрового альбома. "Визуальное описание памятников культурного наследия Самегрело" - проект включает в себя сбор фотографий памятников историко-культурного наследия региона Самегрело и создание цифрового альбома.

"Грузинские традиции в современности" - для мастера по дереву будет профинансирована покупка станка лазерной резки, с помощью которого автор создаст различные художественно-декоративные узоры из дерева. "Грузинские традиции в современности" - для мастера по дереву будет профинансирована покупка станка лазерной резки, с помощью которого автор создаст различные художественно-декоративные узоры из дерева.