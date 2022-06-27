https://sputnik-georgia.ru/20220627/kakogo-chisla-otmechayut-ivan-kupala-2022-data-narodnogo-prazdnika-267918862.html

Какого числа отмечают Иван Купала 2022? Дата народного праздника

Какого числа отмечают Иван Купала 2022? Дата народного праздника

Народный праздник Иван Купала ежегодно празднуют в июле – с древних времен люди в этот день поклонялись Солнцу, просили светило о благосклонности и благодарили... 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T18:08+0400

2022-06-27T18:08+0400

2022-06-27T18:08+0400

справки

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Корни народного праздника восходят к языческим временам, однако когда его точно установили, неизвестно – славяне Иван Купала торжество отмечали в день летнего солнцестояния, который выпадал на 20-22 июня.Предполагают, что народный праздник произошел из языческих ритуалов очищения, которые проводили в день летнего солнцестояния на водоемах.Какого числа отмечают народный праздник Иван Купала в 2022-м, читайте в материале Sputnik Грузия.Какого числа празднуют Иван Купала?После принятия христианства церковь, дабы искоренить языческие традиции, приурочила народный праздник к дате празднования Рождества Иоанна Предтечи - его отмечали 24 июня по-старому стилю.А после перехода на григорианский календарь, то есть новый стиль, Рождество Иоанна Предтечи, как и праздник Иван Купала, ежегодно отмечают 7 июля.Праздник начинали отмечать с наступлением ночи - люди на Ивана Купалу проводили многочисленные обряды, связанные с водой, огнем и травами. Многие из них сохранились по сей день.В старину верили, что вода на Ивана Купала обладала магической силой, так как вся нечисть покидала воды озер, рек, прудов и так далее, поэтому в ночь на праздник обязательно окунались в водоем, находящийся по близости.В тех деревнях, где не было водоема, люди, чтобы быть здоровыми и очиститься от зла парились в бане.Славяне в праздничную ночь бодрствовали, опасаясь нечистой силы, которая вырвалась наружу и могла причинить вред людям.В ночь на Ивана Купала на берегах водоемов разводили большие костры, вокруг которых водили хороводы, проводили различные ритуалы, а также перепрыгивали через огонь, потому что люди верили, что огонь, как и вода, обладал большой магической и очищающей силой, отпугивающей нечисть.Мистический цветок папоротника, наделявший человека счастьем и богатством, согласно легенде, также можно было найти только в ночь на Ивана Купалу.По сей день люди продолжают весело и с размахом отмечать народный праздник, потерявший свое истинное астрономическое время и претерпевший определенные изменения.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки