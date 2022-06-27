https://sputnik-georgia.ru/20220627/kogda-otkroyut-dorogu-k-granitse-gruzii-s-rossiey-267913741.html

Когда откроют дорогу к границе Грузии с Россией?

Когда откроют дорогу к границе Грузии с Россией?

Всего повреждено до 80 метров участка дороги, восстановительные работы уже начаты 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T13:48+0400

2022-06-27T13:48+0400

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грузия

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кпп "казбеги"

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

россия

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. На восстановление поврежденного участка дороги, соединяющей Грузию с Россией, может понадобиться примерно 7-10 дней, сообщали Sputnik Грузия в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Накануне река Терек вышла из берегов из-за обильных осадков и размыла трассу, ведущую к грузино-российской границе. Поврежден участок на 136-м километре (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.По информации ведомства, всего повреждено до 80 метров участка дороги. Департамент автодорог уже приступил к восстановительным работам.В настоящее время на указанном участке запрещено движение всех видов транспорта.Кроме того, работу прекратил контрольно-пропускной пункт "Казбеги". Соответственно, на КПП "Казбеги" приостановлены все процедуры, в том числе ввоз или вывоз продукции, а также пересечение границы физическими лицами.В целях безопасности все сотрудники и посетители КПП "Казбеги" переведены в другое место.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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грузия, новости, армения, кпп "казбеги", верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, россия, грузинские дороги, машины и их водители