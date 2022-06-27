https://sputnik-georgia.ru/20220627/kpp-kazbegi-vremenno-prekraschaet-rabotu-267908191.html

КПП "Казбеги" приостановил работу – что происходит на Ларсе?

КПП "Казбеги" приостановил работу – что происходит на Ларсе?

В настоящее время находиться на КПП "Казбеги" небезопасно 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T11:56+0400

2022-06-27T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" временно прекращает работу из-за сложных метеорологических условий, сообщается на сайте министерства финансов Грузии.Непогода создала проблемы в ущелье Дариали – в результате обильных осадков из берегов вышли реки Терги и Девдораки, которые повредили участок дороги, связывающей Грузию и Россию (165 км Дариали-Ларси).Соответственно, на КПП "Казбеги" приостановлены все процедуры, в том числе ввоз или вывоз продукции, а также пересечение границы физическими лицами.В целях безопасности все сотрудники и посетители КПП "Казбеги" переведены в безопасное место.После улучшения погоды и завершения ремонтных работ КПП "Казбеги" продолжит работу в привычном режиме.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, кпп "казбеги", россия, дороги