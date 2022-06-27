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КПП "Казбеги" приостановил работу – что происходит на Ларсе?
КПП "Казбеги" приостановил работу – что происходит на Ларсе?
В настоящее время находиться на КПП "Казбеги" небезопасно 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T11:56+0400
2022-06-27T11:56+0400
2022-06-27T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" временно прекращает работу из-за сложных метеорологических условий, сообщается на сайте министерства финансов Грузии.Непогода создала проблемы в ущелье Дариали – в результате обильных осадков из берегов вышли реки Терги и Девдораки, которые повредили участок дороги, связывающей Грузию и Россию (165 км Дариали-Ларси).Соответственно, на КПП "Казбеги" приостановлены все процедуры, в том числе ввоз или вывоз продукции, а также пересечение границы физическими лицами.В целях безопасности все сотрудники и посетители КПП "Казбеги" переведены в безопасное место.После улучшения погоды и завершения ремонтных работ КПП "Казбеги" продолжит работу в привычном режиме.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, кпп "казбеги", россия, дороги
КПП "Казбеги" приостановил работу – что происходит на Ларсе?
11:56 27.06.2022 (обновлено: 13:56 27.06.2022)
В настоящее время находиться на КПП "Казбеги" небезопасно
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" временно прекращает работу из-за сложных метеорологических условий, сообщается на сайте
министерства финансов Грузии.
Непогода создала проблемы в ущелье Дариали – в результате обильных осадков из берегов вышли реки Терги и Девдораки, которые повредили участок дороги, связывающей Грузию и Россию (165 км Дариали-Ларси).
Соответственно, на КПП "Казбеги" приостановлены все процедуры, в том числе ввоз или вывоз продукции, а также пересечение границы физическими лицами.
В целях безопасности все сотрудники и посетители КПП "Казбеги" переведены в безопасное место.
После улучшения погоды и завершения ремонтных работ КПП "Казбеги" продолжит работу в привычном режиме.