https://sputnik-georgia.ru/20220627/lars-opyat-zakryt---silnyy-liven-vyvel-iz-stroya-voenno-gruzinskuyu-dorogu-267922836.html
Ларс опять закрыт - сильный ливень вывел из строя Военно-Грузинскую дорогу
Ларс опять закрыт - сильный ливень вывел из строя Военно-Грузинскую дорогу
В ближайшую неделю въехать из России в Грузию на автомобиле будет невозможно из-за поврежденной сильным ливнем дорожной инфраструктуры. Подробнее - смотрите в... 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T20:13+0400
2022-06-27T20:13+0400
2022-06-27T20:28+0400
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Накануне река Терек вышла из берегов из-за обильных осадков и размыла трассу, ведущую к грузино-российской границе. Поврежден участок на 136-м километре (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Кроме этого, пострадали и другие автомобильные дороги региона Мцхета-Мтианети, оказались затоплены несколько поселений, среди которых самое крупное – Пасанаури.В непростом положении грузоперевозчики, которые ехали в направлении России. По словам главы ассоциации дистрибьюторов Грузии Ивы Чкония, им придется ехать в объезд по альтернативной дороге через Азербайджан. Как поступят армянские перевозчики – пока неизвестно, ведь путь через Верхний Ларс для них это единственная дорогая, ведущая в Россию.
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видео, стихийное бедствие, наводнение, мцхета-степанцминда-ларс, мультимедиа, видео-новости из грузии, эксклюзив sputnik грузия, видео
Ларс опять закрыт - сильный ливень вывел из строя Военно-Грузинскую дорогу
20:13 27.06.2022 (обновлено: 20:28 27.06.2022)
В ближайшую неделю въехать из России в Грузию на автомобиле будет невозможно из-за поврежденной сильным ливнем дорожной инфраструктуры. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Накануне река Терек вышла из берегов из-за обильных осадков и размыла трассу, ведущую к грузино-российской границе. Поврежден участок на 136-м километре (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Кроме этого, пострадали и другие автомобильные дороги региона Мцхета-Мтианети, оказались затоплены несколько поселений, среди которых самое крупное – Пасанаури.
В непростом положении грузоперевозчики, которые ехали в направлении России. По словам главы ассоциации дистрибьюторов Грузии Ивы Чкония, им придется ехать в объезд по альтернативной дороге через Азербайджан. Как поступят армянские перевозчики – пока неизвестно, ведь путь через Верхний Ларс для них это единственная дорогая, ведущая в Россию.