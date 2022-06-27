https://sputnik-georgia.ru/20220627/lars-opyat-zakryt---silnyy-liven-vyvel-iz-stroya-voenno-gruzinskuyu-dorogu-267922836.html

Ларс опять закрыт - сильный ливень вывел из строя Военно-Грузинскую дорогу

Ларс опять закрыт - сильный ливень вывел из строя Военно-Грузинскую дорогу

В ближайшую неделю въехать из России в Грузию на автомобиле будет невозможно из-за поврежденной сильным ливнем дорожной инфраструктуры. Подробнее - смотрите в... 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T20:13+0400

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Накануне река Терек вышла из берегов из-за обильных осадков и размыла трассу, ведущую к грузино-российской границе. Поврежден участок на 136-м километре (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Кроме этого, пострадали и другие автомобильные дороги региона Мцхета-Мтианети, оказались затоплены несколько поселений, среди которых самое крупное – Пасанаури.В непростом положении грузоперевозчики, которые ехали в направлении России. По словам главы ассоциации дистрибьюторов Грузии Ивы Чкония, им придется ехать в объезд по альтернативной дороге через Азербайджан. Как поступят армянские перевозчики – пока неизвестно, ведь путь через Верхний Ларс для них это единственная дорогая, ведущая в Россию.

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2022

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