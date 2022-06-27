https://sputnik-georgia.ru/20220627/neschastnyy-sluchay-v-gorakh-gruzii--turist-popal-pod-opolzen-267916995.html
Оползень накрыл туриста в горах Грузии - жуткое видео разлетелось по Сети
Оползень накрыл туриста в горах Грузии - жуткое видео разлетелось по Сети
Спасатели ведут поисковые работы на месте схода оползня, о других деталях происшествия пока не сообщается 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T16:37+0400
2022-06-27T16:37+0400
2022-06-27T17:28+0400
грузия
новости
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
непогода в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249207632_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_829fdd92155daba9be436063bca22ae2.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Один человек, предположительно турист, попал под оползень, который сошел на дороге в высокогорном крае Пшави (регион Мцхета - Мтианети).Видеокадры несчастного случая распространились в СМИ.На видео видно, как человек медленно передвигался на мотоцикле через размытую в результате ливней дорогу. С одной стороны от мотоциклиста была гора, а с другой - река. На кадрах видно, как на дорогу сходит оползень и уносит человека в реку.В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердили, что на месте ведутся поисковые работы.О других деталях происшествия пока не сообщается. Гражданином какой страны является турист, пока не известно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249207632_150:0:1107:718_1920x0_80_0_0_01e014be2efd81122f3c6a4d7dcb3322.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, непогода в грузии
Оползень накрыл туриста в горах Грузии - жуткое видео разлетелось по Сети
16:37 27.06.2022 (обновлено: 17:28 27.06.2022)
Спасатели ведут поисковые работы на месте схода оползня, о других деталях происшествия пока не сообщается
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Один человек, предположительно турист, попал под оползень, который сошел на дороге в высокогорном крае Пшави (регион Мцхета - Мтианети).
Видеокадры несчастного случая распространились в СМИ.
На видео видно, как человек медленно передвигался на мотоцикле через размытую в результате ливней дорогу. С одной стороны от мотоциклиста была гора, а с другой - река. На кадрах видно, как на дорогу сходит оползень и уносит человека в реку.
В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердили, что на месте ведутся поисковые работы.
О других деталях происшествия пока не сообщается. Гражданином какой страны является турист, пока не известно.