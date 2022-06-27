https://sputnik-georgia.ru/20220627/neschastnyy-sluchay-v-gorakh-gruzii--turist-popal-pod-opolzen-267916995.html

Оползень накрыл туриста в горах Грузии - жуткое видео разлетелось по Сети

Оползень накрыл туриста в горах Грузии - жуткое видео разлетелось по Сети

Спасатели ведут поисковые работы на месте схода оползня, о других деталях происшествия пока не сообщается 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T16:37+0400

2022-06-27T16:37+0400

2022-06-27T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Один человек, предположительно турист, попал под оползень, который сошел на дороге в высокогорном крае Пшави (регион Мцхета - Мтианети).Видеокадры несчастного случая распространились в СМИ.На видео видно, как человек медленно передвигался на мотоцикле через размытую в результате ливней дорогу. С одной стороны от мотоциклиста была гора, а с другой - река. На кадрах видно, как на дорогу сходит оползень и уносит человека в реку.В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердили, что на месте ведутся поисковые работы.О других деталях происшествия пока не сообщается. Гражданином какой страны является турист, пока не известно.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, непогода в грузии