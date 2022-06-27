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Новый блок АЭС построят в Армении
Новый блок АЭС построят в Армении
В процессе обсуждений был рассмотрен вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР, мощностью в 1000-1300 МВт, который прошел соответствующие испытания 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T18:30+0400
2022-06-27T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Специалисты из Армении и России начали обсуждать проект будущего нового атомного энергоблока в республике. Об этом сообщает пресс-служба Армянской АЭС.В частности, рассматривался вариант энергоблока ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), по типу такого же, как на действующей АЭС, но по мощности примерно втрое большего (действующий энергоблок после капремонта выйдет на мощность 430-440 МВт, для нового рассматривается мощность в 1000-1300 МВт).Стороны договорились готовиться к предварительному технико-экономическому обоснованию (пред-ТЭО). Для этого будут изучены нормативно-технические документы и вопросы лицензирования.В частности, представители Комитета по регулированию ядерной безопасности Армении представили действующий в Армении порядок лицензирования и проектирования ядерных установок, выбора площадки, строительства и гарантий безопасности.Российскую делегацию на встрече возглавлял руководитель проекта, советник президента АО "РЭП" (Rusatom Energy Projects) Виктор Колесников.Чхобадзе: транзит отработанного ядерного топлива через Грузию очень опасен >>Как сообщили Sputnik Армения в руководстве АЭС, были рассмотрены проекты действующих станций указанного типа и мощности – Курской (РФ), Бушерской (Иран) и других.В ближайшие дни ожидается визит заместителя гендиректора корпорации "Росатом" Николая Спасского в Армению. Он встретится с вице-премьером Армении Мгером Григоряном и обсудит подробности проекта.Ранее рассматривались варианты строительства как крупной, так и средней по мощности станции (300-600 МВт) или даже небольших энергоблоков (в 50-150 МВт), одного или нескольких. Пока выбор сделан в пользу крупной станции.
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армения, новости, экономика, росатом, аэс
Новый блок АЭС построят в Армении
В процессе обсуждений был рассмотрен вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР, мощностью в 1000-1300 МВт, который прошел соответствующие испытания
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Специалисты из Армении и России начали обсуждать проект будущего нового атомного энергоблока в республике. Об этом сообщает пресс-служба Армянской АЭС.
В частности, рассматривался вариант энергоблока ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), по типу такого же, как на действующей АЭС, но по мощности примерно втрое большего (действующий энергоблок после капремонта выйдет на мощность 430-440 МВт, для нового рассматривается мощность в 1000-1300 МВт).
Процесс стартовал в рамках Меморандума о взаимопонимании, заключенного между ЗАО "Армянская атомная станция" и АО "Русатом Оверсиз" (часть корпорации "Росатом", проводящая зарубежные проекты), сообщил Sputnik Армения.
Стороны договорились готовиться к предварительному технико-экономическому обоснованию (пред-ТЭО). Для этого будут изучены нормативно-технические документы и вопросы лицензирования.
В частности, представители Комитета по регулированию ядерной безопасности Армении представили действующий в Армении порядок лицензирования и проектирования ядерных установок, выбора площадки, строительства и гарантий безопасности.
Российскую делегацию на встрече возглавлял руководитель проекта, советник президента АО "РЭП" (Rusatom Energy Projects) Виктор Колесников.
Как сообщили Sputnik Армения в руководстве АЭС, были рассмотрены проекты действующих станций указанного типа и мощности – Курской (РФ), Бушерской (Иран) и других.
В ближайшие дни ожидается визит заместителя гендиректора корпорации "Росатом" Николая Спасского в Армению. Он встретится с вице-премьером Армении Мгером Григоряном и обсудит подробности проекта.
Ранее рассматривались варианты строительства как крупной, так и средней по мощности станции (300-600 МВт) или даже небольших энергоблоков (в 50-150 МВт), одного или нескольких. Пока выбор сделан в пользу крупной станции.