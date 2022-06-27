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ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной - источник
ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной - источник
В Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T14:08+0400
2022-06-27T14:08+0400
2022-06-27T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Власти Объединенных Арабких Эмиратов обратились к России с предложением о содействии в обмене пленных с Украиной, передает РИА Новости.Ранее в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.Как сообщала в июле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней стали поступать обращения матерей украинских пленных, которые просят, чтобы их сыновей не возвращали, поскольку на родине они могут столкнуться с репрессиями, либо их опять отправят на фронт.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, татьяна москалькова, владимир путин, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины 2022
ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной - источник
В Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
Власти Объединенных Арабких Эмиратов обратились к России с предложением о содействии в обмене пленных с Украиной, передает РИА Новости
.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.
"Высокопоставленные представители ОАЭ, с учетом складывающейся ситуации на Украине, обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен. Представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной", — рассказал собеседник агентства.
Как сообщала в июле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней стали поступать обращения матерей украинских пленных, которые просят, чтобы их сыновей не возвращали, поскольку на родине они могут столкнуться с репрессиями, либо их опять отправят на фронт.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.