https://sputnik-georgia.ru/20220627/oae-predlozhili-rossii-sodeystvie-v-obmene-plennymi-s-ukrainoy---istochnik-267912166.html

ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной - источник

ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной - источник

В Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T14:08+0400

2022-06-27T14:08+0400

2022-06-27T14:08+0400

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верховная рада

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Власти Объединенных Арабких Эмиратов обратились к России с предложением о содействии в обмене пленных с Украиной, передает РИА Новости.Ранее в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.Как сообщала в июле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней стали поступать обращения матерей украинских пленных, которые просят, чтобы их сыновей не возвращали, поскольку на родине они могут столкнуться с репрессиями, либо их опять отправят на фронт.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, татьяна москалькова, владимир путин, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины 2022