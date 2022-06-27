https://sputnik-georgia.ru/20220627/otvechayuschee-za-selektsiyu-rasteniy-vedomstvo-budet-sozdano-v-gruzii-267900403.html

Отвечающее за селекцию растений ведомство будет создано в Грузии

Отвечающее за селекцию растений ведомство будет создано в Грузии

В настоящее время селекционеры вынуждены обращаться в подобные органы за границей, что делает невыгодной их работу 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T07:32+0400

2022-06-27T07:32+0400

2022-06-27T07:58+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии 75 голосами в первом чтении утвердил поправки в закон "О новых видах животных и растений", подразумевающие создание нового ведомства отвечающего за регистрацию и проверку селекционных видов.По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани поправки направлены на защиту интересов селекционеров.При этом она отметила, что селекционеры вынуждены обращаться в подобные органы за границей, что делает невыгодной их работу.По ее словам, заключение нового органа будет иметь силу для получения авторских прав на вид в Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, парламент грузии, сельское хозяйство