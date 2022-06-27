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Отвечающее за селекцию растений ведомство будет создано в Грузии
Отвечающее за селекцию растений ведомство будет создано в Грузии
В настоящее время селекционеры вынуждены обращаться в подобные органы за границей, что делает невыгодной их работу 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T07:32+0400
2022-06-27T07:32+0400
2022-06-27T07:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии 75 голосами в первом чтении утвердил поправки в закон "О новых видах животных и растений", подразумевающие создание нового ведомства отвечающего за регистрацию и проверку селекционных видов.По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани поправки направлены на защиту интересов селекционеров.При этом она отметила, что селекционеры вынуждены обращаться в подобные органы за границей, что делает невыгодной их работу.По ее словам, заключение нового органа будет иметь силу для получения авторских прав на вид в Грузии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, парламент грузии, сельское хозяйство
Отвечающее за селекцию растений ведомство будет создано в Грузии
07:32 27.06.2022 (обновлено: 07:58 27.06.2022)
В настоящее время селекционеры вынуждены обращаться в подобные органы за границей, что делает невыгодной их работу
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии 75 голосами в первом чтении утвердил поправки в закон "О новых видах животных и растений", подразумевающие создание нового ведомства отвечающего за регистрацию и проверку селекционных видов.
По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани поправки направлены на защиту интересов селекционеров.
"После выведения новых сортов невозможно зарегистрировать исключительное право селекционера, так как в Грузии нет аккредитованного органа, который будет проводить испытания растения, необходимого для регистрации на разнообразие, однородность и стабильность", – отметила она.
При этом она отметила, что селекционеры вынуждены обращаться в подобные органы за границей, что делает невыгодной их работу.
По ее словам, заключение нового органа будет иметь силу для получения авторских прав на вид в Грузии.