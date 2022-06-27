https://sputnik-georgia.ru/20220627/poddelka-dokumentov-i-moshennichestvo-gruzinskogo-biznesmena-privlekli-k-otvetstvennosti--267911399.html
Подделка документов и мошенничество: грузинского бизнесмена привлекли к ответственности
Подделка документов и мошенничество: грузинского бизнесмена привлекли к ответственности
Обвиняемый незаконно присвоил более 80 тысяч долларов 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T13:06+0400
2022-06-27T13:06+0400
2022-06-27T13:10+0400
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кахети
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Управляющий одной из компании в регионе Кахети привлечен к ответственности за присвоение госсредств в крупном размере с помощью изготовления и использования фальшивых документов, говорится в сообщении следственной службы Минфина Грузии.По данным следствия, обвиняемый от имени находящегося под его управлением предприятия оформил соглашение о госзакупке с мэрий одного из муниципалитетов в регионе Кахети. Договор касался ремонтных работ домов, пострадавших в результате стихии, стоимостью в 999 270 лари (более 341,6 тысячи долларов).С целью получения незаконной материальной выгоды, обвиняемый составил фальшивые документы в связи с выполнением работы, в которых указал увеличенные объемы, потребовал от заказчика больше суммы и незаконно присвоил 244 623 лари (примерно 84 тысячи долларов).Уголовное дело возбуждено по трех статьям УК Грузии – "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" и "Мошенничество".Обвиняемому грозит лишение свободы на срок свободы на срок от шести до десяти лет.
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грузия, новости, происшествия, кахети
Подделка документов и мошенничество: грузинского бизнесмена привлекли к ответственности
13:06 27.06.2022 (обновлено: 13:10 27.06.2022)
Обвиняемый незаконно присвоил более 80 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
Управляющий одной из компании в регионе Кахети привлечен к ответственности за присвоение госсредств в крупном размере с помощью изготовления и использования фальшивых документов, говорится в сообщении
следственной службы Минфина Грузии.
По данным следствия, обвиняемый от имени находящегося под его управлением предприятия оформил соглашение о госзакупке с мэрий одного из муниципалитетов в регионе Кахети. Договор касался ремонтных работ домов, пострадавших в результате стихии, стоимостью в 999 270 лари (более 341,6 тысячи долларов).
С целью получения незаконной материальной выгоды, обвиняемый составил фальшивые документы в связи с выполнением работы, в которых указал увеличенные объемы, потребовал от заказчика больше суммы и незаконно присвоил 244 623 лари (примерно 84 тысячи долларов).
Уголовное дело возбуждено по трех статьям УК Грузии – "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" и "Мошенничество".
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок свободы на срок от шести до десяти лет.