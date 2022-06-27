https://sputnik-georgia.ru/20220627/premer-ekonomicheskiy-rost-v-gruzii--bespretsedentnyy-v-evrope-267912555.html

Премьер: экономический рост в Грузии – беспрецедентный в Европе

Премьер: экономический рост в Грузии – беспрецедентный в Европе

В Грузии положительная динамика по всем направлениям – растут туризм, экспорт, укрепляется нацвалюта, отметил премьер 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T14:51+0400

2022-06-27T14:51+0400

2022-06-27T14:51+0400

грузия

экономика

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украина

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 27 июня — Sputnik. В Грузии ожидается двухзначный экономический рост за пять месяцев с начала 2022 года, и это в условиях рецессии в Европе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.По уточненным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в первом квартале 2022 года составил 14,9% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года.По словам премьера, на фоне событий на Украине вызовы есть у всех стран. Тем не менее, в Грузии положительная динамика по всем направлениям: в первом квартале текущего года рекордный уровень прямых иностранных инвестиций, растут туризм, торговля, экспорт, укрепляется национальная валюта."Разумеется, мы это сохраним, и теперь надо продолжить работать еще более высокими темпами. Конечно, мы не позволим никакой деструктивной силе помешать этому процессу. Наоборот, мы будем продолжать двигаться вперед, развивать нашу страну", – сказал премьер.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.

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грузия, экономика, новости, украина, национальная служба статистики грузии "сакстат"