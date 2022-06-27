https://sputnik-georgia.ru/20220627/protivniki-nedeli-prayda-v-tbilisi-anonsirovali-aktsiyu-protesta-267918453.html

Противники "Недели прайда" в Тбилиси анонсировали акцию протеста

Противники "Недели прайда" в Тбилиси анонсировали акцию протеста

Представители консервативных и радикальных групп обещают сорвать мероприятия "Недели прайда" 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T17:46+0400

2022-06-27T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Лидеры организации "Альт-инфо" и "Консервативного движения" анонсировали контракцию в связи с Tbilisi Pride Week (Неделя Тбилиси-прайда) 2 июля у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.В Грузии с 28 июня по 2 июля запланировано проведение Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества планируют провести несколько мероприятий в закрытом формате - показ фильма, встречу с НПО и фестиваль. Представители консервативных и радикальных групп обещают сорвать мероприятия.По информации организаторов, они собирают средства, чтобы привезти в столицу людей из регионов. С этой целью открыты счета в нескольких банках страны.Между тем, в МВД пообещали обеспечить безопасность проведения мероприятий Tbilisi Pride Week.Ранее один из лидеров "Альт-инфо" Константине Моргошия заявил, что ничего не имеет против показа фильма, но не допустит проведения фестиваля.В свою очередь, в НПО "Тбилиси-Прайд" заявили, что в этом году отказываются от проведения так называемого "Марша Достоинства". В организации пояснили, что у них нет соответствующего пространства и возможностей.В июле 2021 года в Тбилиси должен был пройти Марш достоинства в рамках Tbilisi Pride Week. Но утро того дня началось с контракции противников Тбилиси-прайда и настоящей охоты на представителей СМИ. Они жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. За расправу над работниками СМИ задержали 27 человек.

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