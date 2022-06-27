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Разрушенные дома и дороги в Пасанаури из-за наводнения - видео
Разрушенные дома и дороги в Пасанаури из-за наводнения - видео
Ужасающие новые кадры из горного поселка Пасанаури на Военно-Грузинской дороге, где вышедшая из берегов река Арагви размыла дороги и создала проблемы местным... 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T19:33+0400
2022-06-27T19:33+0400
2022-06-27T19:38+0400
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Непрекращающиеся дожди привели к разливу реки Арагви в Душетском районе Грузии. Обильные осадки повредили дорогу и вызвали сход оползня. Спецтехника работает на центральном участке дороги Жинвали-Барисахло-Шатили. Оползень также сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там продолжаются работы по очистке проезжей части. По прогнозам синоптиков, дожди в этом районе продлятся еще несколько дней.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, военно-грузинская дорога, наводнение, стихийное бедствие, видео
Разрушенные дома и дороги в Пасанаури из-за наводнения - видео
19:33 27.06.2022 (обновлено: 19:38 27.06.2022)
Ужасающие новые кадры из горного поселка Пасанаури на Военно-Грузинской дороге, где вышедшая из берегов река Арагви размыла дороги и создала проблемы местным жителям
Непрекращающиеся дожди привели к разливу реки Арагви в Душетском районе Грузии. Обильные осадки повредили дорогу и вызвали сход оползня. Спецтехника работает на центральном участке дороги Жинвали-Барисахло-Шатили.
Оползень также сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там продолжаются работы по очистке проезжей части. По прогнозам синоптиков, дожди в этом районе продлятся еще несколько дней.