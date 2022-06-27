https://sputnik-georgia.ru/20220627/razrushennye-doma-i-dorogi-v-pasanauri-iz-za-navodneniya---video-267921996.html

Разрушенные дома и дороги в Пасанаури из-за наводнения - видео

Разрушенные дома и дороги в Пасанаури из-за наводнения - видео

Ужасающие новые кадры из горного поселка Пасанаури на Военно-Грузинской дороге, где вышедшая из берегов река Арагви размыла дороги и создала проблемы местным... 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T19:33+0400

2022-06-27T19:33+0400

2022-06-27T19:38+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

военно-грузинская дорога

наводнение

стихийное бедствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1b/267921778_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87fb08dfa912c8426d8ab0206755f6b3.jpg

Непрекращающиеся дожди привели к разливу реки Арагви в Душетском районе Грузии. Обильные осадки повредили дорогу и вызвали сход оползня. Спецтехника работает на центральном участке дороги Жинвали-Барисахло-Шатили. Оползень также сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там продолжаются работы по очистке проезжей части. По прогнозам синоптиков, дожди в этом районе продлятся еще несколько дней.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, военно-грузинская дорога, наводнение, стихийное бедствие, видео