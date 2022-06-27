https://sputnik-georgia.ru/20220627/rossiyu-mogut-otklyuchit-ot-interneta-peskov-otsenil-riski-267909563.html
Россию могут отключить от интернета? Песков оценил риски
Россию могут отключить от интернета? Песков оценил риски
Спецпредставитель президента Песков исключил отключение России от глобального интернета 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T12:43+0400
2022-06-27T12:43+0400
2022-06-27T12:43+0400
россия
в мире
новости
сергей лавров
владимир путин
азия
украина
ростелеком
обострение ситуации вокруг украины 2022
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/03/264942370_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_131c6c2e5a8efa3649f78f8df4607061.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Отключение России от глобального интернета практически невозможно, отгораживаться от него также никто не собирается, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена. По его словам, главный магистральный оператор — "Ростелеком" — готов к подобному сценарию, передает РИА Новости.О том, что Россия не останется без интернета, говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.После начала операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике.
азия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/03/264942370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d407627e37a679c747f051b43195fe1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, сергей лавров, владимир путин, азия, украина, ростелеком, обострение ситуации вокруг украины 2022, дмитрий песков
Россию могут отключить от интернета? Песков оценил риски
Спецпредставитель президента Песков исключил отключение России от глобального интернета
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Отключение России от глобального интернета практически невозможно, отгораживаться от него также никто не собирается, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена. По его словам, главный магистральный оператор — "Ростелеком" — готов к подобному сценарию, передает РИА Новости
.
"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат", — рассказал Песков, отметив, что в этом случае продолжат работу локальные ресурсы, "а коннекторы к мировому интернету мы достроим".
О том, что Россия не останется без интернета, говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.
После начала операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике.