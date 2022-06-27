https://sputnik-georgia.ru/20220627/spasateli-obnaruzhili-telo-propavshego-v-gorakh-na-severo-vostoke-gruzii-turista-267922983.html

Спасатели обнаружили тело пропавшего в горах на северо-востоке Грузии туриста

Спасатели обнаружили тело пропавшего в горах на северо-востоке Грузии туриста

Инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T20:04+0400

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2022-06-27T20:30+0400

грузия

новости

происшествия

душетский район

непогода в грузии

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Тело пропавшего в горах Пшави иностранного туриста было обнаружено спасателями в понедельник вечером, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии."В рамках поисково-спасательных мероприятий сотрудники службы обнаружили тело мужчины", - говорится в распространенном заявлении службы.Несмотря на сложный рельеф местности, спасателям удалось осмотреть береговую линию и поверхность реки Арагви. По информации Службы ЧС, поиски мужчины начались сразу же после поступления сообщения в центр "112".По имеющейся информации, инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси. Мужчину, ехавшего на мотоцикле, буквально снес в воду оползень. В социальной сети появились кадры трагедии.Более чем в десяти селах Душетского района до сих пор продолжают ликвидировать последствия схода оползней. Затоплены первые этажи домов, повреждены мосты и дороги. Жителей сел и туристов на вертолетах перевезли в безопасное место.

душетский район

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, душетский район, непогода в грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями