https://sputnik-georgia.ru/20220627/spasateli-obnaruzhili-telo-propavshego-v-gorakh-na-severo-vostoke-gruzii-turista-267922983.html
Спасатели обнаружили тело пропавшего в горах на северо-востоке Грузии туриста
Спасатели обнаружили тело пропавшего в горах на северо-востоке Грузии туриста
Инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T20:04+0400
2022-06-27T20:04+0400
2022-06-27T20:30+0400
грузия
новости
происшествия
душетский район
непогода в грузии
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1a/267887505_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0063c6b7e109379c92d4f19d6bc5f99e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Тело пропавшего в горах Пшави иностранного туриста было обнаружено спасателями в понедельник вечером, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии."В рамках поисково-спасательных мероприятий сотрудники службы обнаружили тело мужчины", - говорится в распространенном заявлении службы.Несмотря на сложный рельеф местности, спасателям удалось осмотреть береговую линию и поверхность реки Арагви. По информации Службы ЧС, поиски мужчины начались сразу же после поступления сообщения в центр "112".По имеющейся информации, инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси. Мужчину, ехавшего на мотоцикле, буквально снес в воду оползень. В социальной сети появились кадры трагедии.Более чем в десяти селах Душетского района до сих пор продолжают ликвидировать последствия схода оползней. Затоплены первые этажи домов, повреждены мосты и дороги. Жителей сел и туристов на вертолетах перевезли в безопасное место.
душетский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1a/267887505_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7088e423c1d4f77ef1deef29ec6b4a0f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, душетский район, непогода в грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Спасатели обнаружили тело пропавшего в горах на северо-востоке Грузии туриста
20:04 27.06.2022 (обновлено: 20:30 27.06.2022)
Инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Тело пропавшего в горах Пшави иностранного туриста было обнаружено спасателями в понедельник вечером, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
"В рамках поисково-спасательных мероприятий сотрудники службы обнаружили тело мужчины", - говорится в распространенном заявлении службы.
Несмотря на сложный рельеф местности, спасателям удалось осмотреть береговую линию и поверхность реки Арагви. По информации Службы ЧС, поиски мужчины начались сразу же после поступления сообщения в центр "112".
"В кратчайшие сроки к процессу были привлечены работавшие в зоне бедствия группы пожарно-спасательной службы", - говорится в заявлении.
По имеющейся информации, инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси. Мужчину, ехавшего на мотоцикле, буквально снес в воду оползень. В социальной сети появились кадры трагедии.
Более чем в десяти селах Душетского района до сих пор продолжают ликвидировать последствия схода оползней. Затоплены первые этажи домов, повреждены мосты и дороги. Жителей сел и туристов на вертолетах перевезли в безопасное место.