https://sputnik-georgia.ru/20220627/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-27-iyunya-do-3-iyulya-267904421.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 июня до 3 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 июня до 3 июля

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает неоднозначная погода 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T10:32+0400

2022-06-27T10:32+0400

2022-06-27T10:43+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24867/61/248676149_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_79e461ccd33b019003c66c0c27013096.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 27 июня, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:39.Во вторник, 28 июня, синоптики утром прогнозируют преимущественно ясную погоду, однако со второй половины дня ожидается частичная облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:28.Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:39.В среду, 29 июня, в Тбилиси ожидается облачная погода и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:28.Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:39.В четверг, 30 июня, погода в столице Грузии будет облачная погода и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:29.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем поднимется максимум до 26 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:39.В пятницу, 1 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:29.Минимальная температура воздуха ночью будет 20 градусов, а днем – максимум 28 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:39.В субботу, 2 июля, в Тбилиси ожидается местами преимущественно ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 05:30.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, днем воздух прогреется максимум до 26 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:39.В воскресенье, 3 июля, в столице Грузии ожидается частично облачная погода и слабый дождь.Восход солнца будет в 05:30.Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем поднимется максимум до 26 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:39.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости, тбилиси