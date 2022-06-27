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В Грузии ребенок выжил в утробе погибшей матери
В Грузии ребенок выжил в утробе погибшей матери
Погибшая женщина была на седьмом месяце беременности 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T10:53+0400
2022-06-27T10:53+0400
2022-06-27T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузинским врачам удалось спасти младенца беременной женщины, которая погибла во время обрушения балкона на пятом этаже дома в городе Марнеули (регион Квемо Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2".Несчастный случай произошел накануне. В результате обрушения балкона на пятом этаже был разрушен и балкон четвертого. Погибли две женщины, а двое детей получили разные повреждения.Одна из погибших женщин была на седьмом месяце беременности. По словам врачей, когда ее доставили в клинику, она была уже мертва. Медики сделали эхоскопию, которая зафиксировала сердцебиение плода. Тогда незамедлительно было проведено кесарево сечение и младенца удалось спасти.Состояние восьмилетней девочки, пострадавшей во время несчастного случая, остается тяжелым. Ребенка поздно ночью из Марнеули перевезли в одну из тбилисских клиник. По словам врачей, девочка подключена к аппарату искусственного дыхания.Сравнительно легким является состояние семилетнего мальчика. Он остается в марнеульской клинике. Пострадавшие дети и беременная женщина, которая скончалась, были членами одной семьи.
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происшествия, новости, грузия, марнеули
В Грузии ребенок выжил в утробе погибшей матери
10:53 27.06.2022 (обновлено: 11:10 27.06.2022)
Погибшая женщина была на седьмом месяце беременности
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузинским врачам удалось спасти младенца беременной женщины, которая погибла во время обрушения балкона на пятом этаже дома в городе Марнеули (регион Квемо Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2".
Несчастный случай произошел накануне. В результате обрушения балкона на пятом этаже был разрушен и балкон четвертого. Погибли две женщины, а двое детей получили разные повреждения.
Одна из погибших женщин была на седьмом месяце беременности. По словам врачей, когда ее доставили в клинику, она была уже мертва. Медики сделали эхоскопию, которая зафиксировала сердцебиение плода. Тогда незамедлительно было проведено кесарево сечение и младенца удалось спасти.
Состояние восьмилетней девочки, пострадавшей во время несчастного случая, остается тяжелым. Ребенка поздно ночью из Марнеули перевезли в одну из тбилисских клиник. По словам врачей, девочка подключена к аппарату искусственного дыхания.
Сравнительно легким является состояние семилетнего мальчика. Он остается в марнеульской клинике. Пострадавшие дети и беременная женщина, которая скончалась, были членами одной семьи.