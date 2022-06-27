https://sputnik-georgia.ru/20220627/verkhniy-lars-segodnya---trassa-iz-gruzii-v-rossiyu-povrezhdena-iz-za-razliva-tereka-267901227.html
Верхний Ларс сегодня – трасса из Грузии в Россию повреждена из-за разлива Терека
Верхний Ларс сегодня – трасса из Грузии в Россию повреждена из-за разлива Терека
По дороге запрещено движение всех видов транспорта до принятия соответствующих мер 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T08:09+0400
2022-06-27T08:09+0400
2022-06-27T08:45+0400
грузия
новости
общество
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Река Терек вышла из берегов из-за обильных осадков и размыла трассу между Грузией и Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.На указанном участке запрещено движение всех видов транспорта до принятия соответствующих мер, отмечается в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня – трасса из Грузии в Россию повреждена из-за разлива Терека
08:09 27.06.2022 (обновлено: 08:45 27.06.2022)
По дороге запрещено движение всех видов транспорта до принятия соответствующих мер
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Река Терек вышла из берегов из-за обильных осадков и размыла трассу между Грузией и Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Согласно информации ведомства, повреждение трассы произошло на 136 километре (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На указанном участке запрещено движение всех видов транспорта до принятия соответствующих мер, отмечается в сообщении
.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.