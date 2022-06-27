https://sputnik-georgia.ru/20220627/verkhniy-lars-segodnya---trassa-iz-gruzii-v-rossiyu-povrezhdena-iz-za-razliva-tereka-267901227.html

Верхний Ларс сегодня – трасса из Грузии в Россию повреждена из-за разлива Терека

Верхний Ларс сегодня – трасса из Грузии в Россию повреждена из-за разлива Терека

По дороге запрещено движение всех видов транспорта до принятия соответствующих мер 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T08:09+0400

2022-06-27T08:09+0400

2022-06-27T08:45+0400

грузия

новости

общество

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Река Терек вышла из берегов из-за обильных осадков и размыла трассу между Грузией и Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.На указанном участке запрещено движение всех видов транспорта до принятия соответствующих мер, отмечается в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге