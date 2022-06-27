https://sputnik-georgia.ru/20220627/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-267901348.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T08:27+0400

2022-06-27T08:27+0400

2022-06-27T08:48+0400

грузия

новости

происшествия

дманиси

землетрясения в грузии

центр сейсмического мониторинга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250700469_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_0709b0898a007ee79b781a203a4ba004.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 07:49 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров, в 25 километрах от райцентра Дманиси.Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

дманиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, дманиси, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга