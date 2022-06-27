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Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T08:27+0400
2022-06-27T08:27+0400
2022-06-27T08:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 07:49 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров, в 25 километрах от райцентра Дманиси.Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дманиси, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга
Землетрясение произошло в Грузии
08:27 27.06.2022 (обновлено: 08:48 27.06.2022)
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 07:49 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров, в 25 километрах от райцентра Дманиси.
Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.