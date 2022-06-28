https://sputnik-georgia.ru/20220628/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-nedelyu-267948622.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в столице 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T13:55+0400

2022-06-28T13:55+0400

2022-06-28T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузинские медики из 1 058 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 770 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 63 404 теста на коронавирус, 57 457 – на антиген, 5 847 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 660 429 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 646 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 642 476 пациентов.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два пациента. С начала пандемии – 16 841.На данный момент в стране 1 086 активных случаев.Показатель положительности тестирования за семь дней – 1,67%.В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19