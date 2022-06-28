https://sputnik-georgia.ru/20220628/dtp-v-gruzii-stolknulis-mikroavtobusy-s-turistami-odin-chelovek-pogib-267967281.html
ДТП в Грузии: столкнулись микроавтобусы с туристами, один человек погиб
ДТП в Грузии: столкнулись микроавтобусы с туристами, один человек погиб
Всех пострадавших везут в клиники, на месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T20:22+0400
2022-06-28T20:22+0400
2022-06-28T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. В результате столкновения двух микроавтобусов у села Натахтари близ Тбилиси погиб один человек, сообщает телекомпания .По данным телекомпании "Рустави 2", в обоих микроавтобусах находились туристы, погибший также турист. Гражданство погибшего на данный момент неизвестно.Всех пострадавших везут в клиники. На месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии.Уголовное дело ведется по статье "нарушение правил безопасности движения транспортного средства или правил его эксплуатации, повлекшее смерть человека".
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дтп, туристы
ДТП в Грузии: столкнулись микроавтобусы с туристами, один человек погиб
20:22 28.06.2022 (обновлено: 20:34 28.06.2022)
Всех пострадавших везут в клиники, на месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. В результате столкновения двух микроавтобусов у села Натахтари близ Тбилиси погиб один человек, сообщает телекомпания .
По данным телекомпании "Рустави 2", в обоих микроавтобусах находились туристы, погибший также турист. Гражданство погибшего на данный момент неизвестно.
Всех пострадавших везут в клиники. На месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии.
Уголовное дело ведется по статье "нарушение правил безопасности движения транспортного средства или правил его эксплуатации, повлекшее смерть человека".