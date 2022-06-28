https://sputnik-georgia.ru/20220628/dtp-v-gruzii-stolknulis-mikroavtobusy-s-turistami-odin-chelovek-pogib-267967281.html

ДТП в Грузии: столкнулись микроавтобусы с туристами, один человек погиб

ДТП в Грузии: столкнулись микроавтобусы с туристами, один человек погиб

Всех пострадавших везут в клиники, на месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T20:22+0400

2022-06-28T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. В результате столкновения двух микроавтобусов у села Натахтари близ Тбилиси погиб один человек, сообщает телекомпания .По данным телекомпании "Рустави 2", в обоих микроавтобусах находились туристы, погибший также турист. Гражданство погибшего на данный момент неизвестно.Всех пострадавших везут в клиники. На месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии.Уголовное дело ведется по статье "нарушение правил безопасности движения транспортного средства или правил его эксплуатации, повлекшее смерть человека".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, дтп, туристы