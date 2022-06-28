https://sputnik-georgia.ru/20220628/gruzinskie-shakhtery-smogut-vyyti-na-pensiyu-na-pyat-let-ranshe-267930705.html
Грузинские шахтеры смогут выйти на пенсию на пять лет раньше
Грузинские шахтеры смогут выйти на пенсию на пять лет раньше
Все работы на объектах сопряжены с вредными и опасными условиями труда, поэтому проблематичным является несоответствие нормативного пенсионного возраста лиц и... 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T10:02+0400
2022-06-28T10:02+0400
2022-06-28T10:02+0400
грузия
новости
общество
шахтеры
пенсионер
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24538/68/245386816_0:0:1914:1077_1920x0_80_0_0_722a629ab652381b407f0852a43e123e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Граждане, работающие на шахтах и карьерах Грузии, смогут выйти на пенсию на пять лет раньше, соответствующие законодательные изменения инициировал член парламентского большинства Бежан Цакадзе.Согласно законопроекту, работники шахт и рудников, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья человека, имеют право на получение государственной пенсии, в случае мужчин – с 60 лет при наличии непрерывного стажа 25 лет.Согласно поправкам, женщины имеют право на получение пенсии с 55 лет при наличии 20 лет непрерывного трудового стажа за последние 20 лет, в том числе не менее 10 лет стажа работы на объектах, указанных выше.Когда наступает пенсионный возраст в разных странах >>Как отмечается в законопроекте, все работы на объектах сопряжены с вредными и опасными (в том числе подземными) условиями труда, поэтому проблематичным является несоответствие нормативного пенсионного возраста лиц и их обязанностей, деятельности и условий труда.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24538/68/245386816_99:0:1539:1080_1920x0_80_0_0_b281e593c9bb3ccfe87b99cddc416305.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, шахтеры, пенсионер, парламент грузии
Грузинские шахтеры смогут выйти на пенсию на пять лет раньше
Все работы на объектах сопряжены с вредными и опасными условиями труда, поэтому проблематичным является несоответствие нормативного пенсионного возраста лиц и условий труда
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Граждане, работающие на шахтах и карьерах Грузии, смогут выйти на пенсию на пять лет раньше, соответствующие законодательные изменения инициировал член парламентского большинства Бежан Цакадзе.
Согласно законопроекту, работники шахт и рудников, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья человека, имеют право на получение государственной пенсии, в случае мужчин – с 60 лет при наличии непрерывного стажа 25 лет.
Согласно поправкам, женщины имеют право на получение пенсии с 55 лет при наличии 20 лет непрерывного трудового стажа за последние 20 лет, в том числе не менее 10 лет стажа работы на объектах, указанных выше.
Как отмечается в законопроекте, все работы на объектах сопряжены с вредными и опасными (в том числе подземными) условиями труда, поэтому проблематичным является несоответствие нормативного пенсионного возраста лиц и их обязанностей, деятельности и условий труда.