https://sputnik-georgia.ru/20220628/gruzinskie-shakhtery-smogut-vyyti-na-pensiyu-na-pyat-let-ranshe-267930705.html

Грузинские шахтеры смогут выйти на пенсию на пять лет раньше

Грузинские шахтеры смогут выйти на пенсию на пять лет раньше

Все работы на объектах сопряжены с вредными и опасными условиями труда, поэтому проблематичным является несоответствие нормативного пенсионного возраста лиц и... 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T10:02+0400

2022-06-28T10:02+0400

2022-06-28T10:02+0400

грузия

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Граждане, работающие на шахтах и карьерах Грузии, смогут выйти на пенсию на пять лет раньше, соответствующие законодательные изменения инициировал член парламентского большинства Бежан Цакадзе.Согласно законопроекту, работники шахт и рудников, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья человека, имеют право на получение государственной пенсии, в случае мужчин – с 60 лет при наличии непрерывного стажа 25 лет.Согласно поправкам, женщины имеют право на получение пенсии с 55 лет при наличии 20 лет непрерывного трудового стажа за последние 20 лет, в том числе не менее 10 лет стажа работы на объектах, указанных выше.Когда наступает пенсионный возраст в разных странах >>Как отмечается в законопроекте, все работы на объектах сопряжены с вредными и опасными (в том числе подземными) условиями труда, поэтому проблематичным является несоответствие нормативного пенсионного возраста лиц и их обязанностей, деятельности и условий труда.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, шахтеры, пенсионер, парламент грузии