https://sputnik-georgia.ru/20220628/gruzinskiy-khor-didgori-vystupit-na-festivale-folklornoy-muzyki-v-shveytsarii-267935299.html

Грузинский хор "Дидгори" выступит на фестивале фольклорной музыки в Швейцарии

Грузинский хор "Дидгори" выступит на фестивале фольклорной музыки в Швейцарии

Грузинское песнопение услышат в полукантоне Обвальден 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Грузинский хор "Дидгори" выступит на Международном фольклорном фестивале Volkskulturfest Obwald, который пройдет в Швейцарии с 30 июня по 3 июля.Фестиваль Volkskulturfest Obwald cостоится в Обвальдене – небольшом по площади немецкоязычном полукантоне в центре Швейцарии. Вместе с местными исполнителями в фестивале принимают участие музыканты из Монголии, Андалусии (Испания) и Грузии. Отмечается, что грузинский хор выступит на фестивале вместе с певицей Мари Хачидзе.Хор "Дидгори" создан в 2004 году. Он дебютировал в 2006 году. "Дидгори" активно выступает в Грузии и за рубежом. С 2012 года ансамбль проводит концерты с местными исполнителями из регионов в рамках проекта "Моя хорошая страна" (Чемо карго квекана).В 2013 году хор выступил на XVI Международном фестивале духовной музыки в Риге "Дидгори" вместе с латвийским государственным хором. На концерте были исполнены произведения латвийских композиторов на мотивы грузинской традиционной музыки.За вклад в популяризацию грузинской песни в номинации "Новое поколение" "Дидгори" был награжден премией и грамотой в 2015 году."Дидгори" уже участвовал в фестивале Volkskulturfest Obwald в 2017 году.

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