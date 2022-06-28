https://sputnik-georgia.ru/20220628/kakoy-vid-energetiki-nuzhno-razvivat-v-gruzii-267939421.html
Какой вид энергетики нужно развивать в Грузии?
Какой вид энергетики нужно развивать в Грузии?
28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T11:51+0400
2022-06-28T11:51+0400
2022-06-28T11:51+0400
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2022
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Какой вид энергетики нужно развивать в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerИнгури ГЭС - вид сверху на водохранилище и плотину, где зимой понижен уровень воды
© photo: Sputnik / Stringer