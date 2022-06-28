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https://sputnik-georgia.ru/20220628/kakoy-vid-energetiki-nuzhno-razvivat-v-gruzii-267939421.html
Какой вид энергетики нужно развивать в Грузии?
Какой вид энергетики нужно развивать в Грузии?
28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T11:51+0400
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Какой вид энергетики нужно развивать в Грузии?

11:51 28.06.2022
© photo: Sputnik / StringerИнгури ГЭС - вид сверху на водохранилище и плотину, где зимой понижен уровень воды
Ингури ГЭС - вид сверху на водохранилище и плотину, где зимой понижен уровень воды - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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