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Культура в Грузии в цифрах

Культура в Грузии в цифрах

Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные о музеях и театрах страны за 2021 год 28.06.2022, Sputnik Грузия

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По данным за 2021 год, в Грузии работали 52 театра, из них два - театры оперы и балета, 41 - драмы, музыкальной комедии и миниатюры, два - детские и юношеские, и семь - театры кукол. Большинство театров находятся в Тбилиси - 51,9%, в Имерети - 15,4%, а остальные 32,7% - в остальных регионах страны.В 2021 году в стране состоялось порядка 1,9 тысячи мероприятий, из них 119 - за городом, а 27 - за границей.Всего в Грузии состоялось 1 787 спектаклей, что 83,3% больше по сравнению с 2020 годом.Что касается музеев, то по данным за 2021 год, в стране работали 250 музеев, из них 99 - мемориальные, 72 - исторические (краеведческие), 23 - музеи искусств, 13 - музеи-заповедники, два - литературные, и еще 41 - музеи другой направленности. В основном музеи находятся в Тбилиси - 23,2%, в Имерети - 14,8%, в Кахети - 14,0%.

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