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"Медея летит к Ясону": грузинская почтовая марка участвует в общеевропейском конкурсе
"Медея летит к Ясону": грузинская почтовая марка участвует в общеевропейском конкурсе
Марку-победителя выявят в результате онлайн-голосования 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T22:51+0400
2022-06-28T22:51+0400
2022-06-28T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Почта Грузии представила марку с изображением работы выдающегося грузинского художника Ладо Гудиашвили "Медея летит к Ясону" на общеевропейский конкурс "Europa 2022".Марки-победители престижного международного конкурса выявляются на основе результатов онлайн-голосования.В голосовании могут принять участие все желающие. В этом году голосование продлится вплоть до 9 сентября 2022 года. Проголосовать за почтовую марку Грузии или другой страны можно здесь.
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"почта грузии", почта, грузия, новости, культура, европа
"Медея летит к Ясону": грузинская почтовая марка участвует в общеевропейском конкурсе
Марку-победителя выявят в результате онлайн-голосования
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Почта Грузии представила марку с изображением работы выдающегося грузинского художника Ладо Гудиашвили "Медея летит к Ясону" на общеевропейский конкурс "Europa 2022".
Торговая ассоциация, представляющая европейских публичных почтовых операторов с 1993 года, выбрала для конкурса дизайн из двух вариантов марок, созданных в Грузии. На другой - была изображена работа Гудиашвили на тему "Сказание об основании Тбилиси".
Марки-победители престижного международного конкурса выявляются на основе результатов онлайн-голосования.
В голосовании могут принять участие все желающие. В этом году голосование продлится вплоть до 9 сентября 2022 года. Проголосовать за почтовую марку Грузии или другой страны можно здесь
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