https://sputnik-georgia.ru/20220628/medeya-letit-k-yasonu-gruzinskaya-pochtovaya-marka-uchastvuet-v-obscheevropeyskom-konkurse-267961989.html

"Медея летит к Ясону": грузинская почтовая марка участвует в общеевропейском конкурсе

"Медея летит к Ясону": грузинская почтовая марка участвует в общеевропейском конкурсе

Марку-победителя выявят в результате онлайн-голосования 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T22:51+0400

2022-06-28T22:51+0400

2022-06-28T22:51+0400

"почта грузии"

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Почта Грузии представила марку с изображением работы выдающегося грузинского художника Ладо Гудиашвили "Медея летит к Ясону" на общеевропейский конкурс "Europa 2022".Марки-победители престижного международного конкурса выявляются на основе результатов онлайн-голосования.В голосовании могут принять участие все желающие. В этом году голосование продлится вплоть до 9 сентября 2022 года. Проголосовать за почтовую марку Грузии или другой страны можно здесь.

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"почта грузии", почта, грузия, новости, культура, европа