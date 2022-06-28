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Мэр Тбилиси встревожен фактами вандализма
Мэр Тбилиси встревожен фактами вандализма
Каладзе призвал жителей объединиться против вандализма и не оставаться равнодушными при виде подобных фактов 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T13:35+0400
2022-06-28T13:35+0400
2022-06-28T13:35+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 28 июня — Sputnik. Факты вандализма участились в Тбилиси – жители города преднамеренно наносят ущерб инфраструктуре в отремонтированных рекреационных зонах, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений столичной мэрии. За последние несколько лет в Тбилиси восстановлено множество парков и скверов. По информации мэра, с 2018 года в Тбилиси появилось около тысячи новых рекреационных и зеленых зон.По словам мэра, на реализацию проектов, направленных на развитие города, тратятся большие деньги, которые идут из кармана самих горожан."На все это тратятся большие деньги. Это делается для нас, для наших детей, для людей, живущих в этом городе. Если мы разрушим парковую инфраструктуру, разворуем растения и увезем домой, то все теряет смысл", – отметил градоначальник.Каладзе призвал жителей объединиться против вандализма, и не оставаться равнодушными при виде подобных фактов."Поддержка важна, потому что во многих случаях вандализм совершается несовершеннолетними, молодыми людьми, что вызывает сожаление. Бывают случаи, когда старшие смотрят на все это равнодушно. Это очень плохо", – сказал Каладзе.Мэр отметил, что видеоматериалы, на которых запечатлены факты вандализма, будут переданы СМИ.
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каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, вандализм
Мэр Тбилиси встревожен фактами вандализма
Каладзе призвал жителей объединиться против вандализма и не оставаться равнодушными при виде подобных фактов
ТБИЛИСИ, 28 июня — Sputnik. Факты вандализма участились в Тбилиси – жители города преднамеренно наносят ущерб инфраструктуре в отремонтированных рекреационных зонах, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений столичной мэрии. За последние несколько лет в Тбилиси восстановлено множество парков и скверов. По информации мэра, с 2018 года в Тбилиси появилось около тысячи новых рекреационных и зеленых зон.
"Частые факты вандализма очень болезненны для нас, потому что за последние годы в Тбилиси реализовано много хороших проектов. Наша столица день ото дня становится все красивее, однако, к сожалению, в отремонтированных парках, скверах намеренно портят инфраструктуру, что печально", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По словам мэра, на реализацию проектов, направленных на развитие города, тратятся большие деньги, которые идут из кармана самих горожан.
"На все это тратятся большие деньги. Это делается для нас, для наших детей, для людей, живущих в этом городе. Если мы разрушим парковую инфраструктуру, разворуем растения и увезем домой, то все теряет смысл", – отметил градоначальник.
Каладзе призвал жителей объединиться против вандализма, и не оставаться равнодушными при виде подобных фактов.
"Поддержка важна, потому что во многих случаях вандализм совершается несовершеннолетними, молодыми людьми, что вызывает сожаление. Бывают случаи, когда старшие смотрят на все это равнодушно. Это очень плохо", – сказал Каладзе.
Мэр отметил, что видеоматериалы, на которых запечатлены факты вандализма, будут переданы СМИ.