https://sputnik-georgia.ru/20220628/mer-tbilisi-vstrevozhen-faktami-vandalizma-267947457.html

Мэр Тбилиси встревожен фактами вандализма

Мэр Тбилиси встревожен фактами вандализма

Каладзе призвал жителей объединиться против вандализма и не оставаться равнодушными при виде подобных фактов 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T13:35+0400

2022-06-28T13:35+0400

2022-06-28T13:35+0400

каха каладзе

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вандализм

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ТБИЛИСИ, 28 июня — Sputnik. Факты вандализма участились в Тбилиси – жители города преднамеренно наносят ущерб инфраструктуре в отремонтированных рекреационных зонах, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений столичной мэрии. За последние несколько лет в Тбилиси восстановлено множество парков и скверов. По информации мэра, с 2018 года в Тбилиси появилось около тысячи новых рекреационных и зеленых зон.По словам мэра, на реализацию проектов, направленных на развитие города, тратятся большие деньги, которые идут из кармана самих горожан."На все это тратятся большие деньги. Это делается для нас, для наших детей, для людей, живущих в этом городе. Если мы разрушим парковую инфраструктуру, разворуем растения и увезем домой, то все теряет смысл", – отметил градоначальник.Каладзе призвал жителей объединиться против вандализма, и не оставаться равнодушными при виде подобных фактов."Поддержка важна, потому что во многих случаях вандализм совершается несовершеннолетними, молодыми людьми, что вызывает сожаление. Бывают случаи, когда старшие смотрят на все это равнодушно. Это очень плохо", – сказал Каладзе.Мэр отметил, что видеоматериалы, на которых запечатлены факты вандализма, будут переданы СМИ.

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каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, вандализм