Музыкальные концерты "Под небом Тбилиси" пройдут в районе Самгори

"Проект "Под тбилисским небом" очень популярен, его посещает много людей. В рамках проекта мы даем возможность представителям эстрады проводить концерты в разных районах столицы. Проект продолжается, и на этот раз мы посетим Самгорский район, где 2 и 3 июля мэрия приглашает на концертные вечера", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.