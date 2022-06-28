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https://sputnik-georgia.ru/20220628/muzykalnye-kontserty-pod-nebom-tbilisi-proydut-v-rayone-samgori-267951629.html
Музыкальные концерты "Под небом Тбилиси" пройдут в районе Самгори
Музыкальные концерты "Под небом Тбилиси" пройдут в районе Самгори
О настроении жителей района позаботятся грузинские исполнители и группы 28.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Концерты в столичном районе Самгори пройдут в рамках проекта "Под небом Тбилиси" 2 и 3 июля, заявил мэр города Каха Каладзе.Цель музыкального проекта "Под небом Тбилиси" – поддержать грузинских артистов и позаботиться о настроении жителей города.О настроении жителей района позаботятся грузинские исполнители и группы. Концерты пройдут в сквере Гумат ГЭС, в 19:00. Посещение свободное.
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тбилиси, культура, новости, грузия, каха каладзе, анонсы

Музыкальные концерты "Под небом Тбилиси" пройдут в районе Самгори

21:27 28.06.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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О настроении жителей района позаботятся грузинские исполнители и группы
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Концерты в столичном районе Самгори пройдут в рамках проекта "Под небом Тбилиси" 2 и 3 июля, заявил мэр города Каха Каладзе.
Цель музыкального проекта "Под небом Тбилиси" – поддержать грузинских артистов и позаботиться о настроении жителей города.
"Проект "Под тбилисским небом" очень популярен, его посещает много людей. В рамках проекта мы даем возможность представителям эстрады проводить концерты в разных районах столицы. Проект продолжается, и на этот раз мы посетим Самгорский район, где 2 и 3 июля мэрия приглашает на концертные вечера", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
О настроении жителей района позаботятся грузинские исполнители и группы. Концерты пройдут в сквере Гумат ГЭС, в 19:00. Посещение свободное.
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