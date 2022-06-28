https://sputnik-georgia.ru/20220628/on-postoyanno-lzhet--vlasti-gruzii-obvinili-arakhamiya-v-svyazyakh-s-natsdvizheniem-267945625.html
"Он постоянно лжет" – власти Грузии обвинили Арахамия в связях с Нацдвижением
"Он постоянно лжет" – власти Грузии обвинили Арахамия в связях с Нацдвижением
По словам Кобахидзе, Арахамия ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T12:53+0400
2022-06-28T12:53+0400
2022-06-28T12:53+0400
грузия
политика
новости
бидзина иванишвили
вашингтон
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251583260_0:44:3001:1732_1920x0_80_0_0_cbb7787765f904320a320bb3e1d36fe9.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Украинский политик Давид Арахамия постоянно распространяет ложь, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление политика.Ранее председатель фракции Рады "Слуга народа" Давид Арахамия вновь обвинил грузинские власти в помощи России в обходе международных санкций. На этот раз поводом для заявления послужил танкер российской компании в Батумском порту.По словам Кобахидзе, Арахамия ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез.В свою очередь, член парламентского большинства, депутат Гиви Миканадзе обвинил Арахамия с связи с самой крупной оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение"."Арахамия напрямую связан с "Национальным движением" и действует в рамках повестки дня "Национального движения", – сказал Миканадзе.По словам депутата, у Арахамия просто не должно быть времени на то, чтобы просить введения санкций против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили во время визита в Вашингтон.Ранее Давид Арахамия, который представляет Киев на мирных переговорах с Россией, на мероприятии немецкого фонда Маршалла призвал Вашингтон принять меры, чтобы российские компании не могли использовать грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций.
вашингтон
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251583260_316:0:2683:1775_1920x0_80_0_0_5906b5fa83fae14c14bf9037d1e5207d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, вашингтон, киев
"Он постоянно лжет" – власти Грузии обвинили Арахамия в связях с Нацдвижением
По словам Кобахидзе, Арахамия ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез
ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Украинский политик Давид Арахамия постоянно распространяет ложь, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление политика.
Ранее председатель фракции Рады "Слуга народа" Давид Арахамия вновь обвинил грузинские власти в помощи России в обходе международных санкций. На этот раз поводом для заявления послужил танкер российской компании в Батумском порту.
"Когда в твоей стране каждый день умирают сотни людей, а ты находишь время для таких вещей, это все показывает твою бессовестность. Выяснилось, что на протяжении всего этого периода Арахамия постоянно распространял ложь", – сказал Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, Арахамия ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез.
В свою очередь, член парламентского большинства, депутат Гиви Миканадзе обвинил Арахамия с связи с самой крупной оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение".
"Арахамия напрямую связан с "Национальным движением" и действует в рамках повестки дня "Национального движения", – сказал Миканадзе.
По словам депутата, у Арахамия просто не должно быть времени на то, чтобы просить введения санкций против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили во время визита в Вашингтон.
Ранее Давид Арахамия, который представляет Киев на мирных переговорах с Россией, на мероприятии немецкого фонда Маршалла призвал Вашингтон принять меры, чтобы российские компании не могли использовать грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций.