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"Он постоянно лжет" – власти Грузии обвинили Арахамия в связях с Нацдвижением

"Он постоянно лжет" – власти Грузии обвинили Арахамия в связях с Нацдвижением

По словам Кобахидзе, Арахамия ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T12:53+0400

2022-06-28T12:53+0400

2022-06-28T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Украинский политик Давид Арахамия постоянно распространяет ложь, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление политика.Ранее председатель фракции Рады "Слуга народа" Давид Арахамия вновь обвинил грузинские власти в помощи России в обходе международных санкций. На этот раз поводом для заявления послужил танкер российской компании в Батумском порту.По словам Кобахидзе, Арахамия ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез.В свою очередь, член парламентского большинства, депутат Гиви Миканадзе обвинил Арахамия с связи с самой крупной оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение"."Арахамия напрямую связан с "Национальным движением" и действует в рамках повестки дня "Национального движения", – сказал Миканадзе.По словам депутата, у Арахамия просто не должно быть времени на то, чтобы просить введения санкций против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили во время визита в Вашингтон.Ранее Давид Арахамия, который представляет Киев на мирных переговорах с Россией, на мероприятии немецкого фонда Маршалла призвал Вашингтон принять меры, чтобы российские компании не могли использовать грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций.

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