https://sputnik-georgia.ru/20220628/oppozitsiya-khochet-dobitsya-kontrolya-nad-sudom--kobakhidze-267951027.html
Оппозиция хочет добиться контроля над судом – Кобахидзе
Оппозиция хочет добиться контроля над судом – Кобахидзе
По оценке Кобахидзе, вмешательство в процесс избрания судей является грубым нарушением 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T14:51+0400
2022-06-28T14:51+0400
2022-06-28T14:51+0400
политика
грузия
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михаил саакашвили
зураб адеишвили
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Оппозиция пытается добиться политического контроля над судебной системой, чего не может допустить правящая партия, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Судебная система является объектом критики оппозиции как при нынешней, так и при прежней власти. Периодически проводятся реформы, но оппозиция продолжает настаивать на том, что суд политизирован и управляется кланом. На необходимость продолжения реформ Грузии не раз указывал Евросоюз.По его словам, во время прежней власти судебная система управлялась экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и экс-министром юстиции Грузии Зурабом Адеишвили. А сейчас политическая воля полностью изменилась, отметил он.По оценке Кобахидзе, вмешательство в процесс избрания судей является грубым."Они (оппозиция – ред.) постоянно осуществляют это грубое вмешательство, которое направлено против конституционного порядка. Мы этого не делаем, поскольку это является прерогативой Высшего совета юстиции", – подчеркнул Кобахидзе.Обеспечение полной независимости судебной системы является одним из 12 пунктов – условий, которых должна выполнить Грузия, согласно заключения Еврокомиссии по заявке Грузии.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, зураб адеишвили, еврокомиссия
Оппозиция хочет добиться контроля над судом – Кобахидзе
По оценке Кобахидзе, вмешательство в процесс избрания судей является грубым нарушением
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Оппозиция пытается добиться политического контроля над судебной системой, чего не может допустить правящая партия, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Судебная система является объектом критики оппозиции как при нынешней, так и при прежней власти. Периодически проводятся реформы, но оппозиция продолжает настаивать на том, что суд политизирован и управляется кланом. На необходимость продолжения реформ Грузии не раз указывал Евросоюз.
"Единственное, что стоит за атакой и нападением на суд – это политический интерес. Они хотят как-то заблокировать функционирование суда и самим заполучить политический контроль над судом, чего мы не можем допустить", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала PalitraNews.
По его словам, во время прежней власти судебная система управлялась экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и экс-министром юстиции Грузии Зурабом Адеишвили. А сейчас политическая воля полностью изменилась, отметил он.
По оценке Кобахидзе, вмешательство в процесс избрания судей является грубым.
"Они (оппозиция – ред.) постоянно осуществляют это грубое вмешательство, которое направлено против конституционного порядка. Мы этого не делаем, поскольку это является прерогативой Высшего совета юстиции", – подчеркнул Кобахидзе.
Обеспечение полной независимости судебной системы является одним из 12 пунктов – условий, которых должна выполнить Грузия, согласно заключения Еврокомиссии по заявке Грузии.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.