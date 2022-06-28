https://sputnik-georgia.ru/20220628/premer-gruzii-otmechaet-yubiley-i-prinimaet-pozdravleniya-267964593.html

Премьер Грузии отмечает юбилей и принимает поздравления

Премьер Грузии отмечает юбилей и принимает поздравления

Главе грузинского правительства сегодня исполнилось 40 лет 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T18:10+0400

2022-06-28T18:10+0400

2022-06-28T18:10+0400

грузия

ильхам алиев

никол пашинян

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азербайджан

армения

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получает поздравления по случаю своего дня рождения от лидеров соседних стран.Главе грузинского правительства 28 июня исполнилось 40 лет.Гарибашвили поздравил с днем рождения его армянский коллега Никол Пашинян. В поздравительном послании, которое распространила пресс-служба главы армянского кабмина, Пашинян отметил, что между ними сложилось тесное взаимопонимание.Он подчеркнул, что армяно-грузинские отношения разнопрофильные. Пашинян также пожелал Гарибашвили крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в его важной миссии.С юбилеем поздравил грузинского премьера и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства пожелал Гарибашвили успехов в деятельности и крепкого здоровья.В свою очередь, премьер Грузии поблагодарил президента Азербайджана за проявленное внимание и поздравление.В ходе телефонного разговора Ильхам Алиев подчеркнул, что как глава государства удовлетворен успешным развитием дружественных отношений между двумя странами.Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.В ходе беседы был проведен также обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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грузия, ильхам алиев, никол пашинян, новости, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили