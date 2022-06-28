https://sputnik-georgia.ru/20220628/premer-gruzii-otmechaet-yubiley-i-prinimaet-pozdravleniya-267964593.html
Премьер Грузии отмечает юбилей и принимает поздравления
Премьер Грузии отмечает юбилей и принимает поздравления
Главе грузинского правительства сегодня исполнилось 40 лет 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T18:10+0400
2022-06-28T18:10+0400
2022-06-28T18:10+0400
грузия
ильхам алиев
никол пашинян
новости
азербайджан
армения
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462510_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_1f56ac8d14f4d9ae7d889de23df613b4.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получает поздравления по случаю своего дня рождения от лидеров соседних стран.Главе грузинского правительства 28 июня исполнилось 40 лет.Гарибашвили поздравил с днем рождения его армянский коллега Никол Пашинян. В поздравительном послании, которое распространила пресс-служба главы армянского кабмина, Пашинян отметил, что между ними сложилось тесное взаимопонимание.Он подчеркнул, что армяно-грузинские отношения разнопрофильные. Пашинян также пожелал Гарибашвили крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в его важной миссии.С юбилеем поздравил грузинского премьера и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства пожелал Гарибашвили успехов в деятельности и крепкого здоровья.В свою очередь, премьер Грузии поблагодарил президента Азербайджана за проявленное внимание и поздравление.В ходе телефонного разговора Ильхам Алиев подчеркнул, что как глава государства удовлетворен успешным развитием дружественных отношений между двумя странами.Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.В ходе беседы был проведен также обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462510_0:0:1117:838_1920x0_80_0_0_66fa3829bd20cf3b49907edee47a3b60.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, ильхам алиев, никол пашинян, новости, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии отмечает юбилей и принимает поздравления
Главе грузинского правительства сегодня исполнилось 40 лет
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получает поздравления по случаю своего дня рождения от лидеров соседних стран.
Главе грузинского правительства 28 июня исполнилось 40 лет.
Гарибашвили поздравил с днем рождения его армянский коллега Никол Пашинян. В поздравительном послании, которое распространила пресс-служба главы армянского кабмина, Пашинян отметил, что между ними сложилось тесное взаимопонимание.
"Убежден, что сложившееся между нами тесное взаимопонимание наилучшим образом будет способствовать более последовательному укреплению и углублению отношений", - говорится в послании Пашиняна.
Он подчеркнул, что армяно-грузинские отношения разнопрофильные. Пашинян также пожелал Гарибашвили крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в его важной миссии.
С юбилеем поздравил грузинского премьера и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства пожелал Гарибашвили успехов в деятельности и крепкого здоровья.
В свою очередь, премьер Грузии поблагодарил президента Азербайджана за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора Ильхам Алиев подчеркнул, что как глава государства удовлетворен успешным развитием дружественных отношений между двумя странами.
Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.
В ходе беседы был проведен также обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.