https://sputnik-georgia.ru/20220628/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-dvizhenie-na-doroge-zhinvali-barisakho-shatili-vosstanovleno-267949438.html
Ситуация на дорогах Грузии: движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстановлено
Ситуация на дорогах Грузии: движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстановлено
Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T13:14+0400
2022-06-28T13:14+0400
2022-06-28T13:14+0400
грузия
новости
мцхета-мтианети
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Движение на дороге внутригосударственного Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) восстановлено и осуществляется в особом режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Проливные дожди 26-27 июня повредили несколько участков дороги Жинвали-Барисахо-Шатили. Разлившаяся река Арагви повредила проезжую часть дороги, из-за чего на некоторых участках трассы движение было запрещено для всех видов транспорта.Из горного региона Мцхета-Мтианети, пострадавшего из-за сильных дождей, было эвакуировано на вертолетах более 170 туристов и несовершеннолетних. Один из иностранных туристов погиб в результате схода оползня.Инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси. Мужчину, ехавшего на мотоцикле, буквально снес в воду оползень. В социальной сети появились кадры трагедии.Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры продолжаются.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, мцхета-мтианети, грузинские дороги, машины и их водители
Ситуация на дорогах Грузии: движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстановлено
Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Движение на дороге внутригосударственного Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) восстановлено и осуществляется в особом режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Проливные дожди 26-27 июня повредили несколько участков дороги Жинвали-Барисахо-Шатили. Разлившаяся река Арагви повредила проезжую часть дороги, из-за чего на некоторых участках трассы движение было запрещено для всех видов транспорта.
"В результате интенсивных работ на 1-22 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили движение восстановлено для всех видов транспорта, а на участке 22-106 км - только для автомобилей с повышенной проходимостью", - говорится в заявлении.
Из горного региона Мцхета-Мтианети, пострадавшего из-за сильных дождей, было эвакуировано на вертолетах более 170 туристов и несовершеннолетних. Один из иностранных туристов погиб в результате схода оползня.
Инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси. Мужчину, ехавшего на мотоцикле, буквально снес в воду оползень. В социальной сети появились кадры трагедии.
Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры продолжаются.