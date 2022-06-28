https://sputnik-georgia.ru/20220628/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-dvizhenie-na-doroge-zhinvali-barisakho-shatili-vosstanovleno-267949438.html

Ситуация на дорогах Грузии: движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстановлено

Ситуация на дорогах Грузии: движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстановлено

Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T13:14+0400

2022-06-28T13:14+0400

2022-06-28T13:14+0400

грузия

новости

мцхета-мтианети

грузинские дороги, машины и их водители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23445/23/234452395_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0ad23f989ca415b89765bfa8ce3048ca.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Движение на дороге внутригосударственного Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) восстановлено и осуществляется в особом режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Проливные дожди 26-27 июня повредили несколько участков дороги Жинвали-Барисахо-Шатили. Разлившаяся река Арагви повредила проезжую часть дороги, из-за чего на некоторых участках трассы движение было запрещено для всех видов транспорта.Из горного региона Мцхета-Мтианети, пострадавшего из-за сильных дождей, было эвакуировано на вертолетах более 170 туристов и несовершеннолетних. Один из иностранных туристов погиб в результате схода оползня.Инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси. Мужчину, ехавшего на мотоцикле, буквально снес в воду оползень. В социальной сети появились кадры трагедии.Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры продолжаются.

мцхета-мтианети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, мцхета-мтианети, грузинские дороги, машины и их водители