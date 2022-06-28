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Страны G7 намерены снизить зависимость от энергетики РФ без ущерба для климата
Страны G7 намерены снизить зависимость от энергетики РФ без ущерба для климата
Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Государства G7 заявили о своем обязательстве снижать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей, пишет РИА Новости.Саммит G7, который под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау, стартовал 26 июня и завершается во вторник."Мы поддерживаем цели открытого и совместного международного Климатического клуба и будем работать с партнерами над его созданием к концу 2022 года", - отмечается в заявлении.В нем говорится о необходимости срочных и инклюзивных действий, направленных на снижение глобальной температуры на 1,5 градуса."Мы обязуемся обеспечить высокую степень декарбонизации дорожного сектора к 2030 году, а также полностью или преимущественно безуглеродный энергетический сектор к 2035 году", - добавляется в заявлении.
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g7, германия, в мире, новости, россия

Страны G7 намерены снизить зависимость от энергетики РФ без ущерба для климата

17:18 28.06.2022
© photo: Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкВывешивание флага России у международного выставочного центра INTEX Osaka перед открытием саммита "Группы двадцати" в японской Осаке
Вывешивание флага России у международного выставочного центра INTEX Osaka перед открытием саммита Группы двадцати в японской Осаке - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
© photo: Sputnik / Iliya Pitalev
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Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Государства G7 заявили о своем обязательстве снижать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей, пишет РИА Новости.
Саммит G7, который под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау, стартовал 26 июня и завершается во вторник.

"Мы подтверждаем наше обязательство снижать зависимость от российской энергетики без ущерба для наших климатических и экологических целей", - сказано в заявлении "большой семерки".

"Мы поддерживаем цели открытого и совместного международного Климатического клуба и будем работать с партнерами над его созданием к концу 2022 года", - отмечается в заявлении.
В нем говорится о необходимости срочных и инклюзивных действий, направленных на снижение глобальной температуры на 1,5 градуса.
"Мы обязуемся обеспечить высокую степень декарбонизации дорожного сектора к 2030 году, а также полностью или преимущественно безуглеродный энергетический сектор к 2035 году", - добавляется в заявлении.
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