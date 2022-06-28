https://sputnik-georgia.ru/20220628/strany-g7-namereny-snizit-zavisimost-ot-energetiki-rf-bez-uscherba-dlya-klimata-267962865.html

Страны G7 намерены снизить зависимость от энергетики РФ без ущерба для климата

Страны G7 намерены снизить зависимость от энергетики РФ без ущерба для климата

Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T17:18+0400

2022-06-28T17:18+0400

2022-06-28T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Государства G7 заявили о своем обязательстве снижать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей, пишет РИА Новости.Саммит G7, который под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау, стартовал 26 июня и завершается во вторник."Мы поддерживаем цели открытого и совместного международного Климатического клуба и будем работать с партнерами над его созданием к концу 2022 года", - отмечается в заявлении.В нем говорится о необходимости срочных и инклюзивных действий, направленных на снижение глобальной температуры на 1,5 градуса."Мы обязуемся обеспечить высокую степень декарбонизации дорожного сектора к 2030 году, а также полностью или преимущественно безуглеродный энергетический сектор к 2035 году", - добавляется в заявлении.

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